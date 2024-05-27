إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح الإثنين، اغتياله في هجومه على رفح مساء الأحد قياديين في مكتب الضفة الغربية التابع لحركة حماس.

وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، فإن الغارة الجوية التي نفذت شمال غرب رفح أسفرت عن مقتل كل من ياسين ربيعة وخالد نجار.

وأوضح البيان أن ربيعة كان "مسؤولا عن كامل النشاط الإرهابي لحماس في يهودا والسامرة، ونقل الأموال إلى أهداف إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية لحماس في جميع أنحاء يهودا والسامرة. كما نفذ العديد من الهجمات التي قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف البيان الذي نقله موقع "سكاي نيوز" أن النجار "كان مسؤولا كبيرا في قيادة حماس بالضفة الغربية، وهو الذي أدار عمليات إطلاق النار وأنشطة إرهابية أخرى في الضفة الغربية وقام بتحويل أموال مخصصة لأنشطة حماس الإرهابية في غزة. كما نفذ عدة هجمات إرهابية قاتلة قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي".