إيلاف من لندن: اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن "الخدمة الوطنية الإلزامية: التي تعهد بتطبيقها إن فاز حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات المقبلة "ستبعد الشباب عن المشاكل".

وخلال حملته الانتخابية التي يقودها لمعركة الانتخابات يوم 4 يوليو، سُئل ريشي سوناك عن إحدى أهم نقاط الحديث في الانتخابات حتى الآن، وهي سياسة الخدمة الوطنية. فقال إنه عندما يتعلق الأمر بالخدمة، فإن "القيام بشيء يزود الشباب بالمهارات والفرص سيغير حياتهم".

واضاف: "أعتقد أن الخدمة تمنحك الهدف". وأكد أيضًا إنها ستكون "طقوس مرور" للشباب "تبقيهم بعيدًا عن المشاكل".

وقال سوناك: "مهما كان رأيك في هذه الفكرة، أتمنى أن تراها جريئة. إنه تحول بالنسبة لبلدنا."

نظام التعليم

كما سئل رئيس الوزراء عما سيفعل حزب المحافظين بنظام التعليم لضمان سد فجوات المهارات، في حالة قيادته للحكومة بعد الانتخابات المقبلة، فقال إن "التعليم هو أقوى وسيلة لدينا لتغيير حياة الناس".

واضاف: "لقد كنت أتحدث منذ فترة عن حاجة مجتمعنا إلى إعطاء الأولوية للرياضيات لأننا لن نكون قادرين على تدريب الناس على مهارات المستقبل، ووظائف المستقبل، وخاصة في أشياء مثل المواد العلوم والهندسة، ما لم يكن لدينا المزيد من الرياضيات".

وقال سوناك: "ونحن كدولة لم نعطي الأولوية للرياضيات بالطريقة التي كان ينبغي لنا أن نفعلها." واضاف بأنه أنشأ منحة جديدة للمعلمين الذين يقومون بتدريس موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل الرياضيات.

