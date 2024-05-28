إيلاف من لندن: قضت محكمة بريطانية بالسجن على ستة من لاعبي كرة القدم شبه المحترفين الذين باعوا الكوكايين بقيمة تقدر بنحو 260 مليون جنيه استرليني، لمدة تزيد على 103 سنوات.

وقالت الشرطة إن العصابة "شديدة التنظيم"، التي باعت المخدرات من الدرجة الأولى على "نطاق صناعي"، تم إسقاطها مثل "بيت من ورق" بعد القبض على أحد أعضائها.

وكانت الشرطة البريطانية أوقفت لوك سكيتي أثناء قيادته شاحنة بيضاء في أكتوبر 2022 - وكشف تفتيش السيارة عن 8 كغم من الكوكايين في الخلف.

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عامًا وتمت مصادرة 123 كغم أخرى من الكوكايين و224 كغم من الكيتامين من وحدات التخزين في غرب لندن التي كان يسيطر عليها.

كما تم الاستيلاء على هاتف سكيتي وإرساله للاستجواب المتخصص، حيث اكتشف الضباط منصة رسائل آمنة يستخدمها الآخرون.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن الدردشات الجماعية "أظهرت وأثبتت نموذج عمل متطور ومهني" كان على المجموعة توفير الكوكايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضافت سكوتلانديارد أن كل شريك استخدم تسمية مختلفة على منصة الرسائل لإخفاء هويته والتهرب من المحققين. وقالت: "العمل المضني" يعني أن الضباط تمكنوا في النهاية من التعرف على أعضاء العصابة.

أعضاء العصابة

والأعضاء الخمسة الآخرون هم:

• مدافع إنفيلد تاون السابق آدم بيبارا، 35 عاماً

• مهاجم تشيشام يونايتد السابق شاكيل هيبوليت باتريك، 29 عامًا

• لاعب نادي هارو بورو السابق أندرو هاروود، 34 عاماً

• مهاجم نادي مارغيت السابق ميلشي إيمانويل ويليامسون، 29 عاماً

• لاعب إف كيه سينيكا السابق جمارل جوزيف، 28 عاماً

وقام المحققون بفحص لقطات كاميرات المراقبة التي أظهرت أعضاء العصابة وهم يأتون ويذهبون من إحدى وحدات التخزين في غرب لندن مع مخدرات مخبأة في حقائب وصناديق.

وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو تم انتشاله من سيارة متورطة في "صفقة سكيتي" وهو يقف في شاحنته البيضاء ويمرر حقيبة مخدرات.

ووجد الضباط أن الرجال الستة تآمروا لتوريد ما يزيد عن 2.7 طن من "الكوكايين عالي الجودة" بقيمة تقديرية تتراوح بين 208 ملايين جنيه إسترليني و260 مليون جنيه إسترليني بين أبريل وأكتوبر 2022.

ونفذ ضباط الجرائم المتخصصون مذكرات اعتقال في العناوين المرتبطة بالمجموعة في لندن وبرمنغهام في 29 سبتمبر 2023.

اتهامات وسجن

وكان تم القبض على جميع الرجال ووجهت إليهم اتهامات وتم حبسهم احتياطيًا.

وحُكم على المجموعة بالسجن لمدة 103 سنوات وخمسة أشهر في محكمة إيسلورث كراون يوم الجمعة 17 مايو.

وقد اعترفوا جميعًا في وقت سابق بالذنب في التآمر لتزويد أدوية الفئة أ الخاضعة للرقابة (الكوكايين) والتآمر لتوريد أدوية الفئة بـ الخاضعة للرقابة (الكيتامين).

وسُجن سكيتي لمدة 15 عامًا في نفس المحكمة في يوليو 2023 بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلقان بالحيازة بقصد توريد مخدرات من الفئة أ (الكوكايين)، والحيازة بقصد توريد مخدرات من الفئة ب (الكيتامين)، وتوريد الكوكايين، والقيادة. بينما غير مؤهل.

وقال المحقق بيري، من قسم الجرائم الشمالية التابع لشرطة العاصمة: "العملية التي قمنا بتفكيكها هنا ليست عملية بسيطة، تتضمن مجموعة من المحظوظين - إنها مجموعة إجرامية شديدة التنظيم كانت تزود المخدرات على نطاق صناعي في جميع أنحاء العالم". المملكة المتحدة."

ومن جهته، قال المحقق كونستابل جينز، من قسم الجرائم المتخصصة في الشمال: "مع اعتقال سكيتي، قمنا بتدمير هذا البيت من الورق.

وأضاف: "بعد اعتقاله، حصلنا على أدلة قيمة على هاتفه المحمول، مما ساعدنا على إطلاق تحقيق آخر أدى إلى التعرف على المتآمرين معه".

