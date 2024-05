تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستغرام، صورة تضامنية مع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تفاعل معها ملايين الأشخاص والمشاهير حول العالم، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليومين الماضيين، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين شمال غربيّ رفح.

ولقي الهجوم ردود فعل واسعة، إذ عبر العديد من الزعماء ورؤساء الدول ومنظمات دولية عن إدانتهم وحزنهم من مشاهد قصف الخيام، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الغارة الجوية على مخيم رفح كانت "خطأ مأساوياً"، مؤكداً تشكيل تحقيق في الحادثة.

وعلى مدار اليومين تشهد منصة إنستغرام تفاعلاً مع صورة تعبيرية كُتب عليها " All eyes on Rafah" بالعربية "كل العيون على رفح"، إذ وصل انتشار الصورة حتى ساعة كتابة التقرير إلى ما يزيد عن 41 مليون شخص، في وقت ترتفع فيه المشاركات كل ساعة.

فما هي قصة هذه الصورة؟ وكيف بدأت؟

جدد الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح التفاعل مع عبارة أطلقها ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن في فبراير/شباط الماضي، عندما قال في حديث مع مجموعة من الصحفيين إن " كل العيون تتجه إلى رفح"، كان حينها يحذّر من هجوم إسرائيلي على رفح.

وتحدث ببيركون من قطاع غزة، عبر اتصال عبر الإنترنت، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إنه يخشى وقوع كارثة إنسانية "تفوق التصور" إذا وقع توغل واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مسؤولين وناشطين راحوا يكررون عبارة ببيركون منذ ذلك الحين للتعبير عن قلقهم وتنديدهم بشنّ عملية عسكرية في رفح.

وفي الأشهر اللاحقة لذلك، حملت فعاليات شعبية شعار "كل العيون على رفح"، للتعبير عن تضامنها مع المدينة التي تستقبل ما يزيد عن مليون ونصف لاجئ من غزة، لعل أبرزها ما قامت به مغنية إيرلندية بتأليف أغنية بعنوان "كل العيون على رفح"، تدعو فيها السياسين لوقف أي أعمال هجومية على المدينة، كذلك نفذ محتجون في مدن مختلفة وقفات تضامنية ترفع ذات الشعار.

وخلال الأسابيع الماضية، التي بدأت فيها إسرائيل عمليات في رفح، استخدم ناشطون وسم "كل العيون على رفح" في منشورات عبر منصات التواصل.

All eyes on Rafah.



Saoirse Don Phailistín - Keep going a chairde



🇵🇸 pic.twitter.com/h8u3QdE2Xd