واشنطن: أثارت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأميركية نيكي هايلي، انتقادات واسعة لا سيما من جماعات حقوق الإنسان، بعدما كتبت "Finish Them" أو "أقضوا عليهم" على قذيفة مدفعية إسرائيلية.

وخلال زيارتها مؤخرا إلى إسرائيل، كتبت هايلي على قذيفة مدفعية إسرائيلية "أقضوا عليهم - أميركا قلب إسرائيل، دائما"، وقد شارك داني دانون، وهو سياسي إسرائيلي وسفير سابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي جاثمة أمام منصات القذائف، وتكتب على إحداها.

وكان دانون قد رافق هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة عندما كان دونالد ترامب رئيسا، خلال الزيارة في نهاية الأسبوع الماضي.

وسرعان ما تعرضت هيلي لانتقادات بسبب الرسالة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء إن "الصراع ليس مكانا للأعمال المثيرة. الصراع له قواعد. يجب حماية المدنيين".

Nikki Haley shows who she is. As Israeli bombardment has killed far more Palestinian civilians than combatants, she signs a bomb, "Finish them." Why not just sign, "I favor Israeli war crimes." https://t.co/Y6TT5Mzs9t