لاهاي: أوقف أربعة أشخاص وعطل أكثر من مئة خادوم خلال "أكبر عملية تنفذ" ضد البرمجيات الخبيثة التي تلعب دورا رئيسيا في برمجيات الفدية على ما أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، المعروفة باسم "يوروبول" الخميس.

وقالت شرطة "يوروبول" إن العملية الدولية وهي بعنوان "اندغيم" كان "لها تأثير عالمي على بيئة الدروبر في إشارة إلى برمجيات تستخدم في تثبيت برمجيات خبيثة في النظام المستهدف.

وإلى جانب توقيف أربعة أشخاص في أرمينيا وأوكرانيا، سيدرج ثمانية أشخاص مرتبطين بنشاطات إجرامية على قائمة المطلوبين في اوروبا.

تنسيق العملية

وتم تنسيق العملية بين 27 أيار (مايو) و29 منه من مقر الشركة الأوروبية في لاهاي وشملت عمليات مداهمة في أرمينيا وأوكرانيا فضلا عن البرتغال وهولندا.

وقد تم ضبط أكثر من مئة خادوم في دول أوروبية مختلفة والولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت وكالة "يوروجاست" القضائية الأوروبية أن ضحايا هذه الأنظمة الخبيثة التي تم تفكيها كانت "شركات وإدارات رسمية ومؤسسات وطنية".

وقدرت الشرطة الهولندية الأضرار "بمئات ملايين اليورو" مشيرة إلى أن "ملايين الأفراد أيضا وقعوا ضحيتها".

وجاء في التحقيق الذي بوشر العام 2022 أن أحد المشتبه فيهم الرئيسيين حقق ما لا يقل عن 69 مليون يورو بالعملة المشفرة من خلال تأجير منشأة إجرامية لنشر هذه البرمجيات الخبيثة على ما قالت يوروجاست.

تكتلات البرمجيات الخبيثة

والدروبر التي تم ضبطها مرتبطة بما لا يقل عن 15 من تكتلات البرمجيات الخبيثة على ما أوضح بيان مشترك للمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية الألمانية والنيابة العامة في فرانكفورت.

وأوضحت يوروبول أن الدروبر "تسمح للمجرمين بالالتفاف على الإجراءات الأمنية ونشر برمجيات خبيثة" وهي بذاتها "لا تلحق ضررا مباشرا في العموم لكنها حيوية للوصول إلى الأهداف وتشغيل البرمجيات الخبيثة على الأنظمة المعنية" وهي تستخدم "لنشر برمجيات الفدية" خصوصا.