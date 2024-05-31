إيلاف من لندن: كشف سياسي بريطاني كبير، عن أن رئيس الوزراء العمالي السابق السير توني بلير ووزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون شاركا خلف الكواليس في الخطة التي تم الكشف عنها في البيت الأبيض.

جاء الكشف على لسان مرشح حزب المحافظين للانتخابات البرلمانية المقبلة ووزير الدولة السابق لشؤون الدفاع ورئيس لجنة الدفاع السابق توبياس إلوود، لقناة (سكاي نيوز) بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا المساء من البيت الأبيض.

وقال إلوود إن إعلان الرئيس الأميركي كان "مرحبا به للغاية بالفعل" - مسلطا الضوء على تحليل واشنطن بأن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم مثل 7 أكتوبر.

وقال إلوود إن الاتفاق تم التوصل إليه بفضل عمل وزير الخارجية الأميركي، وكذلك أشخاص مثل توني بلير ووزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون خلف الكواليس.

الأكثر قابلية

وقال مرشح حزب المحافظين إن ما تم الكشف عنه اليوم هو "الخطة الأكثر قابلية للتطبيق التي رأيتها مطروحة على الطاولة والتي لديها القدرة على المضي قدمًا".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بنيامين نتانياهو تم تهميشه، قال إلوود إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "منخرط للغاية"، لكن مستقبله "سؤال كبير".

وعلى صلة، حث وزير الخارجية اللورد كاميرون حماس على قبول "الاتفاق المطروح على الطاولة". وقال إنه بقبول الاتفاق سيكون هناك وقف للقتال وإطلاق سراح الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: "دعونا نغتنم هذه اللحظة ونضع نهاية لهذا الصراع".

