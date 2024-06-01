إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن طردها للسفير لدى المكسيك جون بنجامين بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه وهو يصوب بندقية هجومية على أحد موظفي السفارة.

وبحسب ما ورد كان السفير المطرود جون بنجامين في رحلة رسمية عندما التقط مسدسًا في السيارة التي كان يستقلها. ويظهر مقطع الفيديو، الذي تمت مشاركته على موقع X، بنجامين وهو يوجه السلاح الناري نحو شخص تم تعتيم وجهه.

وجاء في منشور مصاحب للمقطع: "في سياق عمليات القتل اليومية في المكسيك على يد تجار المخدرات، يجرؤ على المزاح".

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) يوم الجمعة أنه تم عزل السفير من منصبه بعد الحادث الذي ورد أنه حدث خلال رحلة رسمية إلى ولايتي دورانغو وسينالوا في أبريل الماضي. وتتمتع كلتا الولايتين بوجود كبير لعصابات المخدرات.

عنف العصابات

وللمكسيك تاريخ طويل من عنف العصابات، حيث يقع نحو 30 ألف جريمة قتل سنويا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب"، واضاف: "عندما تنشأ مشكلات داخلية، فإن وزارة الخارجية لديها عمليات قوية للموارد البشرية لمعالجتها."

وتقول صفحة بنجامين على موقع LinkedIn إن فترة عمله كسفير انتهت في مايو، وتشير السيرة الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني الحكومي للمملكة المتحدة إلى أنه "كان سفير المملكة المتحدة لدى المكسيك بين عامي 2021 و2024".

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، فإن بنيامين "انضم إلى السلك الدبلوماسي في عام 1986، ومثل الحكومة البريطانية في تشيلي وغانا وتركيا وإندونيسيا والولايات المتحدة خلال حياته المهنية".