إيلاف من لندن: أشار استطلاع جديد إلى أن حزب المحافظين البريطاني الحاكم قد ينخفض إلى 66 مقعدًا في انتخابات 4 يوليو، وأن حزب العمال قد يفوز بأغلبية ساحقة بأغلبية 302 مقعدًا.

وتوقع استطلاع إم بي آر MRP واسع النطاق، الذي نشرته مجلة (الحسابات الانتخابية – اكتشفها الآن Electoral Calculus وFind Out Now)، أن حزب المحافظين سينخفض إلى 66 مقعدًا فقط، مقارنة بحزب العمال الذي سيحصل على 476 مقعدًا.

وكان تم إجراء الاستطلاع الذي شمل رأي 10000 شخص في الفترة ما بين 20 و27 مايو.

يتضمن الاستطلاع سيناريوهين - النتائج مع وبدون التصويت التكتيكي (تلفزيون)، وفي السيناريو مع التلفزيون، سيعود المحافظون بسبعة مقاعد فقط أكثر من الديمقراطيين الليبراليين، الذين سيحصلون على 59 مقعدًا.

هزيمة وزراء

ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن 18 وزيرا من حكومة المحافظين الحالية برئاسة ريشي سوناك سيفقدون مقاعدهم. ومن بينهم: أوليفر دودن، جيمس كليفرلي، غرانت شابس، بيني موردونت، كيمي بادينوش، كلير كوتينيو، ميل سترايد، جيليان كيجان، مارك هاربر، ديفيد ديفيز، فيكتوريا برنتيس، إستر ماكفي، أندرو ميتشل وجوني ميرسر.

ويشير الاستطلاع إلى أن كل هذه المقاعد ستفقد لصالح حزب العمال.

أما السيناريو الانتخابي الآخر، فهو الانحدار متعدد المستويات والتقسيم الطبقي اللاحق وهو أسلوب للاقتراع يدعى حساب التفاضل والتكامل الانتخابي وهو أنه "تنبأ بنتائج دورتي الانتخابات العامة الأخيرة".



