إيلاف من لندن: في أحدث استطلاع، على هامش معركة الانتخابات البرلمانية البريطانية، تقدم حزب العمال مرتفعا إلى 20 نقطة، فيما بدا أنه أسبوع سيء لحملة حزب المحافظين

وأظهر استطلاع جديد أجرته شركة أوبينيوم - Opinium أن تقدم حزب العمال قد زاد بمقدار ست نقاط في الأسبوع الماضي، وهو الآن عند مستوى مرتفع لم نشهده منذ رئاسة ليز تروس للحكومة.

وتظهر نتائج التصويت أن 4% من الناخبين يقولون إنهم سيصوتون لحزب العمال، وانخفضت حصة حزب المحافظين بنسبة 2%.

التقدم والتراجع

وجاءت النسب على النحو التالي:

العمال 45% (+4)

المحافظون 25% (-2)

الديمقراطيون الأحرار 8% (-2)

الوطني الاسكوتلندي 3% (+1)

الخضر 6% (-1)

الإصلاح 11% (+1)

وشمل الاستطلاع شمل 1574 ناخبًا محتملاً، وتم إجراء العمل الميداني من الأربعاء إلى الجمعة.

ويقول منظمو الاستطلاع (أوبينيوم) إن تقدم حزب العمال الأسبوع الماضي كان "في الحد الأدنى من نطاق هذا العام" - لكنه الآن عند مستوى مرتفع لم يشهده الحزب منذ تولي ليز تروس للوزراء، قبل أكثر من عام.

وفي المزيد من الأخبار الجيدة لحزب العمال، قام السير كير ستارمر بتوسيع الفجوة فيما يتعلق بمن يعتقد الناخبون أنه سيكون أفضل رئيس وزراء.

ستارمر الأفضل

ويقول حوالي 36% ممن شملهم الاستطلاع أن زعيم حزب العمال سيكون الأفضل، بينما 20% يقولون إن ريشي سوناك سيكون الأفضل، و31% يقولون لا، و13% لا يعرفون.

وفي أخبار أقل إيجابية بالنسبة للسير كير، فبينما يعتقد 43% من الناخبين أن حملة حزب العمال كانت ناجحة حتى الآن، فإن الثلث (32%) لا يعتقدون ذلك.

أما بالنسبة للأسبوع الماضي، فإن 34% يعتقدون أن الحزب مر بأسبوع جيد، و30% أسبوعاً سيئاً، و36% يقولون أنهم لا يعرفون.

لكن الأرقام أسوأ بكثير بالنسبة لسوناك، إذ لا يعتقد 61% أن حملة المحافظين كانت ناجحة، بينما يعتقد 20% فقط أنها كانت كذلك.

ويعتقد 52% من الناخبين أن حملة المحافظين مرت بأسبوع سيئ، بينما يعتقد 17% فقط أنهم مروا بأسبوع جيد.

