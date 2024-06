إيلاف من الرياض: انضم الدكتور هشام الغنام الباحث السعودي المعروف إلى مركز مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط بصفة عالم غير مقيم.

وبذلك سوف يعمل الغنام مع كوكبة من كبار الخبراء البارزين من أمثال يزيد صايغ ومهند الحاج علي ومها يحيى من الذين يشرفون على أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة.

يتبع مركز مالكوم كير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي Carnegie Endowment for International Peace، وهي المؤسسة المكرسة لتعزيز التعاون بين الدول والتي أسّسها أندرو كارنغي عام 1910 كمؤسسة غير حزبية.

كما يمتلك المركز خبرة ميدانية في أكثر من عشرين بلدا حول العالم ويستند إلى شبكة عالمية من ذوي التخصصات والآراء المختلفة، الذين يعملون معا عبر الحدود من أجل توسيع مجالات التعاون والتفاهم وعرض الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، واقتراح حلول مبتكرة في مجال السياسات.

الأزمات السياسية في المنطقة

ويسعى المركز إلى إلقاء الضوء على الازمات السياسية في الشرق الأوسط وفهم القضايا الاقتصادية والأمنية المعقدة والتي تؤثر في حاضر ومستقبل هذه المنطقة من العالم.

وتتوجه دراسات المركز التي سيشارك بها الغنام إلى جمهور واسع يضم صانعي السياسة في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين، فضلاً عن العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين من شأنهم الاستفادة من عمل المركز.

التأسيس 2006 والمقر "واشنطن"

تم تأسيس المركز في خريف سنة 2006 بمبادرة من "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" الواقع مقرها في واشنطن العاصمة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الرؤية الجديدة للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بالمؤسسة لتصبح مركز أبحاث متعدد الجنسيات وتوسيع نطاقه على المستوى العالمي. وقد أتى قرار إنشاء مركز الشرق الأوسط إثر النجاح الكبير الذي عرفه "مركز كارنيغي في موسكو" الذي تأسس في العام 1994، كما تزامن مع مبادرات جديدة أطلقتها مؤسسة كارنيغي في بكين وبروكسيل وبرلين.

برنامج الشرق الأوسط

ويشكل "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" جزءاً من "برنامج الشرق الأوسط" المعروف، وتنبع أهميته من التعاون القائم بين عدد من الخبراء الذين يتوزعون على مراكز كارنيغي في واشنطن وبرلين وبكين وسنغافورة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط وأوروبا ما يمنحه زخما إضافياً.

وتقدم هذه المقاربة الرفيعة لصانعي القرار وأصحاب المهن والناشطين كافة دراسات تحليلية وتوصيات ترتكز على معلومات معمقة تستند إلى وجهات نظر وآراء مستقاة من مصادر موثوقة في المنطقة، ما يعزز إمكانية مواجهة التحديات المحورية في المنطقة بشكل فعال.

مركز استشاري للشرق الأوسط

وتعمل مؤسسة كارنيغي حالياً على إنشاء مجلس استشاري لمركز الشرق الأوسط يضم شخصيات وطنية ودولية مرموقة من مختلف دول المنطقة وناشطة في مجالات السياسة والأعمال والمجتمع المدني. وسيعنى المجلس بتقديم المشورة والدعم للمركز.

من هو هشام الغنام؟



الدكتور هشام الغنام هو المدير لمركز البحوث الأمنية والمشرف على برامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS) وعضو المجلس العلمي في الجامعة.

وهو باحث وخبير جيوسياسي يتمتع بخبرة تزيد عن 23 عامًا في الاستشارات والأبحاث في مجال السياسة والعلاقات الدولية، وانضم مؤخرًا إلى مؤسسة كارنيغي كخبير باحث غير مقيم.

وقد حصل الدكتور الغنام على منحة برنامج فولبرايت للباحثين الزائرين وانضم لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري كزميل باحث، حيث حصل على درجة الماجستير في دراسات السياسة الدولية ودراسات مكافحة الإرهاب، ودرجة الدكتوراه من جامعة إكستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

باحث في جامعة اكستر

عمل كزميل باحث رئيس في جامعة اكستر ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مستشار أول في مركز الخليج للأبحاث (GRC) بكامبريدج ومدير برنامج الدراسات الدولية في المركز.

ساهم في العديد من المشاريع الاستراتيجية والقضايا الجيوسياسية كخبير ومستشار خاص لمسؤولين تنفيذيين على مستوى العالم وضمن اللجان التوجيهية والتنسيقية رفيعة المستوى.

البداية بكالوريوس هندسة "حاسب آلي"

حصل الدكتور الغنام على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب شهادات علمية متقدمة في التكنولوجيا، عملية اتخاذ القرار، أتمتة النماذج الإلكترونية، الخرائط الإلكترونية، النشر الآلي، النمذجة المرئية، وإدارة المحتوى.

تطوير المراكز البحثية

ومن ضمن اهتماماته البحثية على المستوى المؤسسي، تطوير المراكز البحثية وتدريب الكوادر المتخصصة وبرمجة الأدوات الإلكترونية القادرة على تحليل البيانات المتقدمة باستخدام PHP وPython .

وقد منحته خلفياته العلمية المتنوعة القدرة على الدمج بين الجوانب النظرية والعملية، لإنتاج أبحاث تدعم صنع السياسات وصياغة الاستراتيجيات ضمن مراحل التشريع والتنفيذ على مستويات عالية من عملية صنع القرار.

محللاً في مراكز الفكر العالمية

الدكتور الغنام متحدث رئيسي في العديد من المؤتمرات الدولية ومحلل لكبرى مراكز الفكر العالمية ووسائل الإعلام حول موضوعات السياسة والعلاقات الدولية والأمن الوطني المعنية بالمملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي.

كما عمل مع مراكز الأبحاث الكبرى في الشرق الأوسط حول القضايا الجيوسياسية والأمنية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والحركات الاجتماعية في المنطقة وإدارة الأزمات، والتي تضمنت العمل الميداني في مناطق الصراع.

وبصفته أحد أبرز الخبراء العرب السعوديين الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة، يعمل الدكتور الغنام مع كيانات المستوى الثالث من أجل فهم أدق للمواقف والتصورات المعنية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، تتضمن كيانات عالمية رائدة مثل وسائل الإعلام، مراكز الفكر، الجامعات والشركات الاستشارية التي تشارك في تشكيل المناقشات حول صياغة وتنفيذ السياسات الخارجية والمحلية على حد سواء.

ومن أبرز هذه الكيانات كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز،المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، معهد بروكينغز (Brookings Institution)، تشاتام هاوس (Chatham House)، ومؤسسة بيرغهوف (The Berghof Foundation)، مركز بريماكوف The Primakov Center)) ومعهد الدراسات الشرقية في روسيا (The Institute of Oriental Studies) وغيرها من مراكز الفكر في أوروبا وأمريكا وآسيا.

إلى جانب عدد من وسائل الإعلام الرائدة عالمياً مثل واشنطن بوست (The Washington Post)، رويترز (Reuters)، شبكة سي بي إس (CBS)، لوفيجارو (Le Figaro)، فورين بوليسي (Foreign Policy)، بي بي سي (BBC) الإنجليزية، العربية، الفارسية، وغيرها.



تم ترشيح الدكتور الغنام مؤخرًا كخبير إقليمي لتقديم شهادة خبير للعديد من أصحاب المصلحة من الدرجة الأولى، إلى جانب كيانات (المستوى الثاني) أو (الدرجة الثانية) من الجهات التشريعية والقضائية والاستخباراتية ولجان العلاقات الدولية حول العالم.

الدراسات التي شارك في انجازها

وتضمنت مساهماته البحثية المشاركة في تأليف عدد من فصول الكتب والدراسات والمشاريع البحثية كمؤلف رئيس ومشارك، حول الديناميكيات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، الأسلحة النووية، الاقتصاد السياسي والإرهاب والتطرف.

كما شارك في اعداد دراسات حول تجديد أوجه الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقدم الدكتور الغنام العديد من الأوراق المهمة والتحليلات لمختلف مراكز الأبحاث البارزة في أوروبا وأمريكا وروسيا وآسيا حول التوترات السياسية بين دول الخليج وإيران، مسألة البرنامج النووي الإيراني وواقع المحادثات السعودية الإيرانية وآفاق التقارب، وتداعياته الإقليمية والدولية.

وله مساهمات وأعمال بحثية مترجمة لعدة لغات مثل الروسية والفارسية والتركية، ساهمت في تشكيل الخطاب حول القضايا الأمنية الملحة في المنطقة وعالمياً.