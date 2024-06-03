إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين اغتيال أحد قادة حزب الله اللبناني بغارة جوية في منطقة صور جنوب لبنان، وقال الجيش في البيان إن سلاح الجو أغار صباحا على منطقة صور وقضى على علي حسين صبرا.

وذكر أن حسين صبرا "ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية".

وأشار الجيش الإسرائيلي أن "حسين صبرا كان ضالعا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله".

كما أوضح البيان أن القوات الإسرائيلية أغارت على بنية عسكرية لحزب الله ضمت عدة مبان في قرية القطراني جنوب لبنان استخدمت من قبل قوة الدفاع الجوي للحزب.

ولم يصدر عن الحزب اللبناني أي تعليق فوري بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.

