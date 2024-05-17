بيروت: استهدفت الطائرات الإسرائيلية، في عملية اغتيال جديدة في لبنان، القائد في سلاح الجو التابع لحزب الله حسين مهدي، بقصف سيارة في منطقة صيدا اللبنانية على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن 40 كيلومترا من الحدود هي أيضا المسافة التي ضربت فيها طائرة مسيرة لحزب الله نظام "تل شمايم" التابع للقوات الجوية.

واعتبرت هيئة البث أنه من المحتمل أن إسرائيل تحاول في هذا الهجوم أن تتوافق مع هجوم "تل شمايم" وأن ترد بنفس القدر على هدف لحزب الله يقع على مسافة مماثلة من الحدود.

تجدد الغارات الإسرائيلية

وقد شنت إسرائيل الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبيا عن الحدود، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت إحداها شاحنة صغيرة، وفق مراسل فرانس برس، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

وكثف حزب الله أخيرا وتيرة هجماته على مواقع اسرائيلية بصواريخ ومسيرات.

وأعلن الخميس لأول مرة شن "غارة" بواسطة طائرة مسيرة أطلقت صاروخين على موقع في شمال إسرائيل قبل انفجارها، ما أسفر عن إصابة 3 جنود اسرائيليين بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية صباحا بشنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية" الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة.

وتبعد البلدتان نحو 30 كيلومترا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

هجوم حزب الله على إسرائيل

وتشهد جبهة الجنوب تصعيدا منذ الأربعاء مع تكثيف حزب الله وتيرة هجماته على إسرائيل بعد قصف اسرائيلي طال مواقع تابعة له في شرق لبنان.

وأعلن حزب الله الجمعة، شنه "هجوما جويا بعدد من المسيرات الإنقضاضية" على مقر عسكري في جعتون في شمال إسرائيل.

استهدفت إحدى الهجمات الخميس موقعا عسكريا في المطلة "بمسيرة هجومية مسلحة" بصاروخين من طراز "أس فايف".

وأوضح أن المسيرة "أطلقت صواريخها" على إحدى الآليات في الموقع والعناصر المجتمعة حولها، ثم "أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة".

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام مسيرة تطلق صواريخ قبل الانقضاض على أهدافها، في هجماته ضد إسرائيل المستمرة منذ سبعة أشهر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته أن انفجار المسيرة في المطلة أدى الى "إصابة جندي بجروح بالغة وجنديين آخرين بجروح طفيفة".

وخلال 7 أشهر، أسفر التصعيد على جانبي الحدود عن مقتل 417 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 267 مقاتلا على الأقل من حزب الله و80 مدنيا، وفق حصيلة أعدّتها نشرتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا وعشرة مدنيين. كما دفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.