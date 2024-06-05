إيلاف من تل أبيب: ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الحكومة صادقت على استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط، لإسناد القوات التي تعمل في الشمال على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد "حزب الله" ولتوسيع العملية البرية في رفح، مشيرة إلى أن التجنيد الجديد يرفع عدد الجنود الإسرائيليين في الشمال من 300 إلى 350 ألف جندي.

ونقلت شبكة RT عن المراسل العسكري في هيئة البث الإسرائيلية ايتاي بلومنتال منشوراً على منصة "إكس": "يقول الجيش الإسرائيلي إن الزيادة في حصة الاحتياط التي سيتم عرضها على موافقة الحكومة لا تتعلق بالشمال (مع لبنان) وأن قرار زيادة الحصة بمقدار 50 ألفا لأن النشاط في رفح يستهلك عددًا أكبر من الأفراد عما كان مخططا له مسبقا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر في تصريح من مستوطنة كريات شمونة من "أننا مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال".

نقطة اتخاذ قرار

الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، من جبهة الشمال: "نقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار، والجيش جاهز ومستعد جدا لهذا القرار"، مضيفا: "نحن نهاجم حزب الله، على مدار 8 أشهر، حيث يدفع ثمنا باهظا جدا جدا".



