إيلاف من تل أبيب: التقى الممثل العالمي مايكل دوغلاس بالرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، الأحد، وقام بزيارة مواقع كيبوتس بئيري وموقع "مذبحة" السوبرنوفا، حيث نفذت "حماس" عملياتها في 7 تشرين الاول (أكتوبر). وفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف اسرائيل".

وقدم هرتزوغ لدوغلاس دبوس رهينة أصفر وقلادة مكتوب عليها "قلبنا أسير في غزة".

وقال الممثل العالمي لوسائل الإعلام :"لقد التقينا بعائلات الرهائن، وقضينا اليوم في الجنوب في المنطقة القريبة من بئيري، وشاهدنا معرض نوفا".

وقال دوغلاس لهيرتسوغ، وفقا لمكتب الرئيس. "إنه وقت صعب للغاية، أتحدث عن الصدمة العميقة لهذه التجربة برمتها، يسعدنا أن نكون هنا لدعم إسرائيل، وأن نشارككم حقيقة أن أميركا هي بالتأكيد حليفتكم كما أخبركم رئيسنا".

واختتم دوغلاس :"آمل فقط أن يتم التوصل إلى صورة واضحة ونهائية للمفاوضات، وأن يعود الرهائن قريباً".

