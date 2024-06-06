قال دونالد ترامب إن محاكمته التاريخية وإدانته الجنائية كانت "صعبة للغاية" على زوجته السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

ووجدت هيئة المحلفين في الأسبوع الماضي أن ترامب مذنب بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء مدفوعات "أموال التستر" التي دُفعت لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وبهذا الحكم، يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يُدان بجريمة. لكنه وصف المحاكمة مراراً بأنها مزورة وذات دوافع سياسية.

وتعهد ترامب بأن النجاح في الانتخابات الأميركية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني سيكون "انتقامه"، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أجراها في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعتزم ترامب استئناف الحكم المقرر صدوره في 11 يوليو/تموز المقبل.

وفي حديثه لفوكس الأحد، قال ترامب إن معركته القانونية في نيويورك كانت صعبة بالأخص على زوجته.

وشملت المحاكمة تفاصيل فاضحة عن اللقاء المزعوم بين ترامب ودانيلز. وجاء في التفاصيل ترحيب ترامب بها بملابس نوم من الحرير في جناحه الفندقي، وادعاءات دانيلز بأنه لم يستخدم وسائل حماية عندما مارسا الجنس المزعوم.

كما ادعت دانيلز أيضاً في شهادتها أن ترامب وزوجته ينامان في أسرّة منفصلة.

قال ترامب عن زوجته: "هي بخير، لكن أعتقد أن الأمر صعب جداً عليها"، لافتا إلى أنه "من نواحٍ عديدة، الأمر أصعب عليهم [عائلته] مما هو عليّ".

Getty Images ظهرت محامية دونالد ترامب ألينا حبة (يسار) إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق بعد إدانته

وبموجب قانون نيويورك، يمكن أن تصل عقوبة كل واحدة من الـ 34 تهمة جنائية التي أُدين بها ترامب إلى أربع سنوات في السجن - رغم أن هذه لا تعتبر النتيجة المرجحة.

وفي مقابلته مع فوكس، أقر ترامب بإمكانية سجنه، وقال إنه "لا بأس بذلك" لكنه "ليس متأكداً من تقبل الجمهور لذلك".

وقال أيضاً "أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهور التقبل. أنت تعلم، في نقطة معينة هناك نقطة فاصلة".

وفي مقابلة أخرى نُشرت في عطلة نهاية الأسبوع، قالت المرأة التي كانت في قلب قضية نيويورك - ممثلة الأفلام السابقة للبالغين ستورمي دانيلز - إنها "صُدمت" من سرعة وصول هيئة المحلفين إلى الحكم.

وفي أول تصريحات علنية لها منذ الإدانة، قالت دانيلز لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية إنها تعتقد أن ترامب "يجب أن يُحكم عليه بالسجن وبعض الأعمال الخيرية لخدمة الأقل حظاً، أو أن يكون كيس اللكم التطوعي في مأوى للنساء".

ورغم إدانة ترامب إلا أن دانيلز قالت إن القضية "لم تنته" بالنسبة لها. وأضافت: "لن تنتهي أبداً بالنسبة لي. ربما يعامل ترامب كمذنب، لكني ما زلت أتعايش مع إرثه".

ولا يزال ترامب يواجه عشرات التهم الأخرى في 3 قضايا جنائية أخرى، بما فيها قضية في ولاية جورجيا يُتهم فيها بالتآمر لقلب هزيمته الضيقة [بفارق بسيط] أمام الرئيس جو بايدن في الولاية أثناء انتخابات عام 2020. ولا تزال تلك القضية معلقة في الاستئناف.

كما يواجه قضية فيدرالية في ولاية فلوريدا بشأن تعامله المزعوم مع وثائق سرية، وأجلت القاضية المحاكمة إلى أجل غير مسمى، لافتة إلى أن تحديد موعد قبل حل الأسئلة المتعلقة بالأدلة سيكون "غير حكيم".