نيويوك: في أول رد فعل على الحكم الذي دان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بأكثر من 30 تهمة في القضية الشهيرة بمحاولة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل عدم الكشف عن علاقة حميمية معه، اعتبر ترامب الإدانة الصادرة بحقه "عاراً"، مضيفا: "سنواصل النضال... ودولتنا في انحدار."

وأضاف ترامب: "الحكم الحقيقي سوف يصدره الناخبون في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)"، في إشارة إلى ثقته المطلقة في العودةإلى البيت الأبيض من جديد، وكذلك هي إشارة منه إلى أن صوت الناخب هو الذي يعبر عن احترام وتقدير الشعب الأميركي له على الرغم من إدانته في هذه القضية.

جونسون يأسف

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الخميس عن أسفه لحكم الإدانة الجنائية التاريخي، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة. وقال الزعيم الجمهوري:" إن اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي"

مضيفاً :"الديموقراطيون يهللون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجل (المحامين)، هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".

البيت الأبيض: لا تعليق

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنه "يحترم أحكام القانون والقضاء" و"لا يدلي بأي تعليق آخر".

بايدن يلتزم الصمت

أما الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يدل من ناحيته بأي تعليق في الحال.

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أن هذا الحكم دليل على أنه "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع، فسواء أدين أم لا فإن ترامب سيكون المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر).

وضع غير مسبوق

يدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز" حيث يسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة إلى البيت الأبيض، وسط مخاوف من أن تكون المحاكمات ما هي إلا وسيلة ضغط سياسي لإبعاد ترامب عن العودة مجدداً للرئاسة الأميركية.

السجن 4 سنوات.. عقوبة قصوى

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم، وأقصى عقوبة قد يواجهها الرئيس الأميركي السابق هي السجن لمدة 4 سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقل في المدة للمدانين بمثل هذه الجريمة، أو يكتفون بدفع الغرامات المالية، أو يتم وضعهم تحت المراقبة، والثابت في الأمر أن أي حكم أو تطور في القضية لن يمنع ترامب من المنافسة على المقعد الرئاسي.