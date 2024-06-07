القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مدينة غزة كان يتحصن فيها "ارهابيون"، فيما نددت حركة حماس بـ"جريمة جديدة" لافتة الى أن الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وهذه الضربة هي الثانية التي تستهدف مدرسة تابعة للمنظمة الاممية في يومين.

وقال الجيش في بيان "قامت طائرات تابعة لسلاح الجو باستهداف حاوية كان يقيم فيها إرهابيون كانت تستخدمها حماس وتقع في منطقة مدرسة +أسماء+ التابعة للأونروا"، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.

وقال المكتب الاعلامي التابع لحركة حماس الجمعة "ارتكبت طائرات الاحتلال جريمة جديدة باستهدافها ظهر هذا اليوم مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين".

واستهدفت غارة إسرائيلية الخميس مدرسة أخرى تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفرعن مقتل 37 شخصا وإصابة 60 آخرين، وفقا لمستشفى الأقصى المجاور.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أن "طائرات مقاتلة (...) نفذت ضربة دقيقة مميتة استهدفت مجمعا تابعا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات".

وأورد الجيش الجمعة أنه "تأكد من القضاء على 17 إرهابيًا كانوا يعملون في مدرسة الأونروا في مخيم النصيرات من حركة حماس والجهاد الاسلامي وكانوا السبب في الضربة المستهدفة".

ملاجئ للنازحين

تم تحويل العديد من مباني الأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة إلى ملاجئ للنازحين المدنيين الفلسطينيين وذلك بسبب المساحة التي توفرها هذه المدارس والاعتقاد أنها أكثر أمانًا.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لوكالة فرانس برس الجمعة إن "أكثر من 180 منشأة تابعة للأونروا، من بينها العديد من ملاجئ النازحين، تعرضت للقصف منذ بدء الحرب".

وأضافت "نتيجة لذلك، قُتل أكثر من 440 شخصًا أثناء احتمائهم تحت علم الأمم المتحدة".

واوضحت أن الاونروا "تتقاسم إحداثيات جميع منشآتها في غزة مع جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي".

ويواظب الجيش الإسرائيلي على اتهام مقاتلي حماس بالاحتماء في المدارس والمستشفيات، الأمر الذي تنفيه الحركة.

وطالبت حماس في بيانها الجمعة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك جاد لإنهاء هذه البلطجة والإجرام الصهيوني الذي يطال المدنيين العزل في كل مكان من قطاع غزة، ويلاحقهم القصف والقتل في كل زاوية يلجأون إليها".

وحملت "الولايات المتحدة المسؤولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم".