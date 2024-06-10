إيلاف من الرباط : أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب حرص بلاده على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، وعلى موقفها الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها.

وقال بوحبيب في بيان الأحد "إن لبنان يؤكد على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطه بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم. وإذ يشدد على موقفه الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، يعبر عن حرصه على أمن المغرب ورفضه أي مساس به".

جاء هذا البيان بحسب الوزير اللبناني بعد أن تلقى اتصالا من سفير المملكة المغربية في لبنان تناولا فيه ندوة عقدت في بيروت صدرت خلالها مواقف أساءت للمملكة"، معبرا عن "إدانة لبنان لكافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها".

وشدد على أن لبنان "يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات".

وكانت بيروت قد احتضنت ندوة لجبهة البوليساريو الإنفصالية،ونظمت بدعم دبلوماسي من الجزائر .

تجدر الاشارة إلى أن الأحزاب والتنظيمات القومية العربية في 17 دولة تتقدمها موريتانيا ، امتنعت عن تلبية دعوة وجهت لها من طرف الجزائر، لحضور ندوة نظمتها جبهة البوليساريو نهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان “من الصحراء الغربية إلى فلسطين: إبادة مستمرّة”، في محاولة ربط القضية الفلسطينية بـ”طرح” جبهة البوليساريو الانفصالية .

وتفاجأت الجزائر و والجبهة الانفصالية بأن أغلب الدول الـ22 المدعوة لم تحضر الندوة، باستثناء تنظيمات قومية محدودة من البلد المضيف لبنان والجزائر وسوريا واليمن والاردن.