إيلاف من بيروت: أكدت مصادر أمنية، أن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله".

وقالت المصادر عن هذا القيادي إنه قائد الجماعة بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي الذي يضم بعض البلدات الأكثر تضرراً من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" خلال الأشهر الثمانية الماضية.

و أكد "حزب الله" مقتل القيادي طالب سامي عبد الله، الملقب بـ"أبو طالب" في غارة إسرائيلية.

ونعى الحزب أبو طالب في بيان عبر "تليغرام" وقال إنه يبلغ من العمر 55 عاما وإنه من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن دور "أبو طالب" لا يقل أهمية عن دور وسام الطويل، القائد الكبير الذي قتل في غارة إسرائيلية في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ولقي حوالي 300 من مقاتلي "حزب الله" مصرعهم، بمن فيهم قادة وأعضاء أصحاب مسؤوليات رئيسية، في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ تشرين الأول (أكتوبر) فور اندلاع حرب غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن استعدادا كبيراً من جانب الجيش الاسرائيلي في الشمال تحسباً لرد فعل محتمل خلال الساعات المقبلة من جانب "حزب الله".