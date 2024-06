تسبب القصف الصاروخي الذي شنه "حزب الله" على مناطق في شمال إسرائيل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي حرائق ضخمة استمرت جهود رجال الإطفاء عدة أيام حتى تمكنوا من السيطرة عليها.

أدت هذه الحرائق إلى تدمير مساحات واسعة من محمية الغابات وصلت إلى ما يقرب من 2500 فدان من الأراضي بحسب السلطات الإسرائيلية

أتت هذه الحرائق بعد إعلان "حزب الله"، عن شن سلسلة عمليات هجومية الإثنين بالصواريخ والطائرات المسيرة، طالت مواقع عسكرية ومواضع انتشار للجنود الإسرائيليين في شمال إسرائيل.

وفقا لصور الأقمار الصناعية لوكالة ناسا بين يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران التهمت حرائق الغابات مساحات واسعة من الجليل الغربي في شمال إسرائيل بعد أن أشعلت الصواريخ التي أطلقها حزب الله النار في المنطقة. واستمرت الحرائق في الاشتعال في شمال إسرائيل في 4 يونيو/حزيران

وتركزت أشد حرائق الغابات في مدينة كريات شمونة وما حولها بشمال إسرائيل، كما تعرضت مدينة كتسرين، المعروفة بالعاصمة الإسرائيلية لهضبة الجولان المحتلة، لحرائق كثيفة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في الرابع من يونيو/ حزيران مساحة واسعة من الأراضي المحروقة

أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية في 3 يونيو/حزيران إن أكثر من 2470 فدانًا أي (أكثر من 10 كم مربع) من الأراضي قد احترقت نتيجة لهجمات حزب الله الأخيرة. وبذلك تكون هجمات حزب الله قد أحرقت حتى الآن 3500 فدان من الأراضي الإسرائيلية بحسب مسؤولي الغابات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 10 قرى مهددة بهذه الحرائق.

كما أظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين عدة مناطق شمال إسرائيل وقد اشتعلت فيها النيران.

BREAKING: What is happening in the north of Israel is just crazy; the fire as a result of the rockets from Lebanon is now out of control, and firefighters might have to call outside help. Did we learn nothing from 10/7!?? What are we waiting for?!! pic.twitter.com/6VFZCfNUsr