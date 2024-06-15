إيلاف من الرباط : أشادت جمهورية مدغشقر بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية للمضي قدما نحو تسوية نزاع الصحراء .

وجرى التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر، الجمعة، عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة خارجية مدغشقر، راساتا رافارافافيتافيكا.

وجددت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية التأكيد على دعمها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة.

وجدد الطرفان، في هذا السياق، التأكيد على تشبثهما بمبادئ القانون الدولي، وخاصة سيادة الدول.

من جهته ، قال بوريطة إن المغرب مستعد لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع مدغشقر، للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى طموح وإمكانيات البلدين.

وأبرز بوريطة أن البلدين يشتغلان على خارطة طريق لإرساء شراكة دينامية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب ومدغشقر، ولتقوية علاقاتهما.

واشار إلى أن هذه الزيارة، هي الأولى لوزيرة الخارجية الملغاشية إلى المغرب، وقال إنها تشكل مناسبة لوضع خطة عمل للأسابيع والأشهر المقبلة لخلق شراكة قوية ومتنوعة.

ولفت بوريطة إلى أن فتح سفارة لمدغشقر في الرباط سيشكل نقطة تحول مهمة في توطيد العلاقات بين البلدين، وآلية لاستغلال فرص التعاون المتاحة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء اللجنة المشتركة التي ستجتمع قريبا في أنتاناناريفو، وتشجيع الزيارات القطاعية بين الوزارات المعنية، في مجالات الطاقات المتجددة والفلاحة والأسمدة والنقل والسياحة والتعاون الترابي، فضلا عن التعاون في مجال التكوين المهني والدبلوماسي.

وفي معرض حديثه عن الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ومدغشقر، أكد بوريطة أنها مناسبة للتذكير بمتانة العلاقات الثنائية، وكذا لبحث سبل تقويتها، مستحضرا، في هذا الإطار، الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى مدغشقر سنة 2016، والتي شكلت علامة فارقة في العلاقات بين البلدين.

وبعدما ذكر بالمكانة الخاصة لمدغشقر في وجدان وذاكرة المغاربة المشتركة، نظرا لارتباطها بكفاح العرش والشعب المغربي من أجل الاستقلال، أكد الوزير بوريطة أن المغرب يتابع باهتمام كل البرامج والخطط التي يطلقها الرئيس الملغاشي أندري راجولينا، لتقوية الأسس الاقتصادية والتنموية للبلاد.

وبخصوص الشراكة جنوب-جنوب، توقف بوريطة عند أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية، مبرزا، في هذا الصدد، التنسيق المشترك بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، وأيضا بخصوص الترشيحات بالمنظمات الدولية، وبشأن القضايا المطروحة في أجندة الاتحاد الإفريقي.

بدورها ، قالت وزيرة الخارجية الملغاشية، السيدة أن جمهورية مدغشقر والمملكة المغربية "بلدان وشعبان شقيقان"، معتبرة أن مرحلة جديدة يتم تدشينها على مستوى التعاون الثنائي.

ورحبت الوزيرة الملغاشية،بقرب افتتاح سفارة جديدة لبلادها بالرباط، بغية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع المغرب.

واعتبرت رافارافافيتافيكا أن توقيع المغرب ومدغشقر على اتفاقين يتعلقان بمجال الصحة، والإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من البلدين يمثل "مرحلة جديدة في التعاون الثنائي"، ويبشر بـ "صفحة جديدة" في تاريخ العلاقات التي تجمع البلدين.

علاوة على ذلك،أعربت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية عن امتنانها للمغرب على موافقته على تقديم منح دراسية إضافية للطلبة والدبلوماسيين الملغاشيين.