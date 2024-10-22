إيلاف من بيروت: وجه الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، تحذيرًا إلى نائب أمين حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، متوقعًا له مصيرًا مشابهًا لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي اغتالته إسرائيل في موقع حصين تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية. وفي إطلالة على شاشة قناة "العربية"، دعا الحسيني قاسماً إلى "كتابة وصيته"، مشيرًا إلى أن وجوده في موقع المسؤولية يجعله هدفًا أكيداً لإسرائيل.

"انتظر ما لا مفر منه"

وبالكلمات ذاتها التي سبق أن توجه بها إلى نصر الله عشية اغتياله، قال الحسيني مخاطباً قاسماً: "اعهد عهدك، واجمع شملك، واكتب وصيتك"، وأضاف يخاطبه: "حسن نصرالله ينتظرك، فاكتب وصيتك يا شيخ، فأنت ستلحق به لا محالة". وجاء هذا التحذير ضمن سلسلة انتقادات وجهها الحسيني إلى قاسم، واصفًا إياه بالشخصية "الكيوت"، في إشارة إلى عدم قدرته على التعامل مع الشؤون العسكرية التي يتطلبها منصبه. وأضاف الحسيني أنه حاول الدفاع عن قاسم في مناسبات سابقة، لكنه خرج عن طاقته ليورط نفسه في مسائل أكبر من قدراته.

يكشف عن مراكز قيادة حزب الله

في حديثه أيضًا، أشار الحسيني إلى تصريحات نُسبت إلى المتحدث باسم حزب الله، اتهم فيها الحسيني بتزويد إسرائيل بإحداثيات عن مواقع حزب الله عبر قناة "العربية". ورد الحسيني قائلاً: "قيادة حزب الله في الضاحية لديها خمسة مراكز عمليات أساسية بالأنفاق، وقد تم بالفعل استهداف حسن نصرالله في المركز الأول، وهاشم صفي الدين في الثاني، وما تبقى سيُستهدف أيضًا".

علاقات متوترة واتهامات بالخيانة

علاقة الحسيني بحزب الله، وعلى وجه الخصوص بأمينه العام السابق حسن نصرالله، لم تكن دائمًا بهذا التوتر. الحسيني كان ذات يوم حليفًا مقربًا من نصرالله وشارك في تحرير الجنوب اللبناني، كما أشار في أحد منشوراته على منصة "إكس": "بدأنا معًا، وسرنا معًا، وحررنا الجنوب معًا، وانتصرنا معًا".

غير أن هذه العلاقة تدهورت بسبب تحالف حزب الله الوثيق مع إيران، وهو ما يرفضه الحسيني، الذي يعارض الانغماس في المشروع الإيراني ويدعو إلى التمسك بالعروبة والمقاومة اللبنانية المستقلة.



الحسيني أعرب في مناسبات عدة عن أسفه لما وصفه بـ "تخلي نصرالله عن عروبته"، وقال إنه نصح نصرالله مرارًا وتكرارًا، وحذره من "الدمار والهلاك" الذي سيلحق بلبنان نتيجة سياسات الحزب. في إحدى تغريداته، قال الحسيني: "حذرتك يا نصرالله، لكنك رفضت. هذا درس لكل من يتخلى عن عروبته ووطنه".

من هو محمد علي الحسيني؟

محمد علي الحسيني، رجل دين لبناني يشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان. له أكثر من 70 كتابًا حول الإسلام والمجتمع، ويتمتع بمكانة بارزة بفضل مواقفه الوحدوية الرافضة للفتنة الطائفية. اشتهر الحسيني بنقده الصريح لحزب الله لتحالفه مع إيران، مطالبًا بضرورة عودة لبنان إلى محيطه العربي ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون اللبنانية.



الحسيني كان سابقًا أحد حلفاء حزب الله في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن انقسامه مع نصرالله جاء نتيجة لرفضه الهيمنة الإيرانية على المقاومة اللبنانية. هذا التباعد أفضى إلى نزاع سياسي وأيديولوجي، انتهى باتهامات متبادلة بين الجانبين.