إيلاف من القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 6 صحفيين يعملون بشكل نشط مع قناة الجزيرة هم أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية .

وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه استناداً إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، فإنها تستطيع أن تكشف أن أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمرو، وطلال عروكي، جميعهم ينتمون إلى الجناح العسكري لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي.

أصيب إسماعيل أبو عمرو قبل عدة أشهر في غزة بهجوم شنته قوات الدفاع الإسرائيلية، وخلال تلك الفترة أنكرت الجزيرة عضويته في حماس. وأظهرت الوثائق التي استعادها جيش الدفاع الإسرائيلي أن هذا غير صحيح.

وتتضمن بعض الوثائق جداول الموظفين، ودورات التدريب، ودفاتر الهاتف، ووثائق رواتب الإرهابيين.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن هذا "يثبت بشكل قاطع أنهم يعملون كعملاء "إرهابيين" عسكريين للمنظمات "الإرهابية" في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن هذه الوثائق تثبت أن الجزيرة استخدمتها في الوقت نفسه، ويعتبر الصحافيون الذين تم الكشف عنهم جزءًا من الجناح العسكري لحركة حماس والذي يعمل في طليعة الحرب الدعائية التي تشنها حماس ضد إسرائيل، وفقاً لتقرير الصحافة الإسرائيلية.



