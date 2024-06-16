ديترويت (الولايات المتحدة): هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "بشدة" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفاً إياه بأنه أعظم تاجر سياسي بين كل السياسيين الأحياء، متعهداً بوقف المليارات الأميركية التي تتدفق على أوكرانيا على حد قوله.

ووعد ترامب بصورة مباشرة بأنه "سيقوم بإنهاء" مدفوعات بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وأضاف ترامب في حديث إلى أنصاره في مدينة ديترويت أن "كل زيارة يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تمثل مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى مليارات الدولارات".

يغادرنا ومعه 60 مليار دولار كل مرة

وتابع: "ربما يكون زيلينسكي أعظم تاجر بين كل السياسيين الأحياء. في كل مرة يأتي إلى بلادنا، يغادرها ومعه 60 مليار دولار.. وهكذا بلا نهاية. سأتعامل مع هذا الأمر".

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق،في وقت سابق، استمرار المساعدات المالية لكييف، ووعد بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.