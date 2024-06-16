إيلاف من لندن: أصيبت الشرطة البريطانية بارتباك، بعدما تم تصوير سيارة شرطة مقاطعة ساري الى الجنوب الغربي من لندن وهي تصطدم بقرة عمدا.

وتظهر لقطات فيديو نشرت عى نطاق واسع عبر وسائل الاتصال الاجتماعي البريطانية، رأس البقرة وجزء من جذعها عالقين تحت مقدمة السيارة أثناء خروج ضابطين، وكان يمكن رؤية سيارة شرطة ثانية في شارع مجاور.

ودعا وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إلى تقديم "تفسير كامل وعاجل" للحادث بعد انتشار شريط الفيديو.

وقالت شرطة ساري في بيان إنها تلقت "مكالمات عديدة من الجمهور أبلغت عن تعرض سيارة لأضرار" وأن الحيوان يركض نحو الناس، وأن محاولات الإمساك بالبقرة بأمان باءت بالفشل.

وقالت الشرطة: "للأسف، لم تنجح هذه العمليات، وتم اتخاذ القرار بإيقافها باستخدام سيارة الشرطة".

وقالت شرطة ساري إن القرار اتخذ بإيقاف البقرة السائبة "باستخدام سيارة شرطة" بعد أن "جرب الضباط عددًا من الخيارات للقبض على البقرة بأمان" على مدى ساعات وكانوا "قلقين للغاية بشأن سلامة الجمهور".

مطالب باقالة الشرطي

لكن كيت، شريكة المزارع الذي يملك البقرة التي اسمها لوسي البالغة من العمر 10 أشهر، وصفت اللقطات بأنها "مروعة" وقالت: "يبدو أنهم حاولوا قتلها". وقالت: "بصراحة، عندما شاهدت الفيديو، اعتقدت أنه يجب أن يفقد وظيفته. اعتقدت أن الأمر مثير للاشمئزاز، ولم أصدق ذلك".

وأضافت: "لا أعرف ما إذا كان هو من قام بالقيادة نحو الحيوان أم أنه تلقى تعليمات بذلك، لكن الشرطة، عندما خرجوا من السيارة، بدوا مضطربين للغاية".

ويظهر الفيديو البقرة وهي تسقط وتنزلق أمتارا على الطريق بعد أن صدمتها السيارة. وبينما يبدو أن الحيوان يحاول الوقوف على قدميه مرة أخرى، تقترب السيارة للمرة الثانية.

تحقيق

وتمت إحالة الأمر إلى قسم المعايير المهنية بالشرطة وتم إخطار المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، مع الإحالة الطوعية التي سيتم إجراؤها في الوقت المناسب.

وقال كبير المفتشين سام أدكوك: "أعلم أن هذا سبب الضيق وأود أن أشكر المجتمع على اهتمامهم. إن قرار استخدام سيارة الشرطة هو قرار تم اتخاذه فقط بعد فشل الطرق الأخرى لإيقاف البقرة".

وأضاف: "سيكون هناك تحقيق في الأفعال التي أدت إلى هذا، لكن تركيزنا في جميع الأوقات ينصب على ضمان سلامة الجمهور".

