إيلاف من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للرئيس الأميركي جو بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس، ما أثار جدلاً حول تراجع قدراته العقلية والذهنية.

في الفيديو، ظهر الرئيس الأسبق باراك أوباما بجانب بايدن على خشبة المسرح، يودعان الضيوف. وفي اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده وتوجه نحو المخرج، بقي بايدن واقفًا بثبات وابتسامة عريضة على وجهه دون حراك، مما دفع أوباما لإمساك يد خلفه وإخراجه من المنصة.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz