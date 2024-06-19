إيلاف من لندن: أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح أحد أعضائه لخوض المعركة الانتخابية بسبب "نشر منشورات مؤيدة لروسيا".

وعلم أن المرشح العمالي لمعركة الانتخابات البرلمانية الراهن آندي براون نشر روابط لمقال من قناة RT التي تديرها الدولة الروسية، يشير إلى أن مادة نوفيتشوك المستخدمة لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته لم تأت من روسيا.

كما تم إسقاط آندي براون كمرشح حزب العمال عن أبردينشاير نورث وموراي إيست بعد أن شارك منشورات تنفي تورط روسيا في عمليات التسمم في سالزبري.

وكان براون شارك في عام 2018 رابطًا لمقال على موقع RT الذي تديره الدولة (روسيا اليوم سابقًا) والذي أشار إلى أن غاز الأعصاب نوفيتشوك المستخدم في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لم يأت من روسيا.

معاداة السامية

وشارك براون منشورًا يشير إلى أن رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي كانت تخفي معلومات مهمة حول الهجمات. كما شارك منشورًا يبدو أنه يقلل من أهمية مزاعم معاداة السامية ضد حزب العمال.

واحتوى المنشور على اقتباس لمؤرخ يهودي قال إن "القضية الحقيقية، هي أن اليهود اليمينيين في حزب العمال وخارج الحزب يعترضون على حقيقة أن جيريمي كوربين مؤيد ثابت لحقوق الفلسطينيين".

تحقيق

وأكد حزب العمال أنه تم تعليق عضوية براون في الحزب على ذمة التحقيق، مما يعني أنه لا يستطيع الترشح كمرشح لحزب العمال.

وقالت راشيل ريفز، وزير خزانة حكومة الظل في حزب العمال، لقناة (سكاي نيوز): "لم أسمع عن هذا الرجل حتى هذا الصباح، وأنا سعيدة للغاية لأنني آمل ألا أسمع عنه مرة أخرى لأنه كان كذلك، فقد تم تعليقه كمرشح حزب العمال. هذا صحيح تمامًا. لقد اتخذنا الإجراء السريع".

واضافت: "لا يوجد مكان في حزب العمال للأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا، ولا يشاركوننا قيم الشعب البريطاني. لهذا السبب بمجرد ظهور هذه المنشورات، تخلصنا منه. فهو لم يعد مرشحًا لحزب العمال".

وقالت إن حزب العمال تحت قيادة السير كير ستارمر يتخذ "إجراءات سريعة عندما يسيئ الناس التصرف"، مضيفة: "لهذا السبب، على سبيل المثال، لم يعد جيريمي كوربين نائبًا عن حزب العمال. إنه ليس مرشحًا لحزب العمال في هذه الانتخابات".

وأكدت أن "الأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا في حزب العمال المتغير يتم طردهم من حزب العمال".

مقعد أبردينشاير نورث وموراي

وكان مقعد أبردينشاير نورث وموراي إيست المشكل حديثًا حصل على نصيبه العادل من الجدل بعد عدم اختيار المحافظ ديفيد دوغويد، الذي يتعافى من مرض خطير، للوقوف في اللحظة الأخيرة.

وحل زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس مكانه بشكل غير متوقع قبل 24 ساعة فقط من تقديم الترشيحات.

وقال السيد دوغويد إنه "حزين للغاية من الطريقة التي تطورت بها هذه الحلقة بأكملها وسيكون من الخطأ مني أن أتظاهر بخلاف ذلك".

أما المرشحون الآخرون في دائرة أبردينشاير الشمالية وموراي الشرقية هم: إيان بيلي، الديمقراطيين الليبراليين، جو هارت، إصلاح المملكة المتحدة وشيموس لوجان، الحزب الوطني الاسكتلندي.