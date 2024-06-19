إيلاف من الرباط : تحل غدا الخميس، الذكرى الرابعة والخمسون لميلاد الأمير مولاي رشيد، نجل الملك الراحل الحسن الثاني وشقيق الملك محمد السادس ، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد.

الامير مولاي رشيد الى جانب الملك محمد السادس في إحدى المؤتمرات

ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى فرصة لإبراز الانخراط الدائم اللأمير مولاي رشيد في مختلف الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

ولد الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام (فرع الإدارة الداخلية)، ودبلوم القانون المقارن بميزة “حسن جدا” من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

الامير مولاي رشيد خلال حفل زفافه بالاميرة أم كلثوم بوفارس

وفي يونيو 1996، نال الأمير مولاي رشيد الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية بميزة “حسن جدا” ليحصل في 18 مايو 2001 على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة “مشرف جدا مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر”، نظرا لأهمية الموضوع وقيمة الرسالة التي ناقشها تحت عنوان “منظمة المؤتمر الإسلامي.. دراسة لمنظمة دولية متخصصة”.

الامير مولاي رشيد وزوجته مع شقيقاته الاميرات خلال حفل زفافه

تجدر الإشارة إلى أن الأمير مولاي رشيد، أولى ، على الدوام، اهتماما بالغا بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إذ ساهم ويساهم في مسلسل بناء المغرب الحديث وإشعاع المملكة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

ويترأس الأمير مولاي رشيد منذ أبريل1997 الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، كما يرأس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، والجامعة الملكية المغربية للغولف منذ 2018.

مع نجله الامير مولاي أحمد

وقام الأمير مولاي رشيد بأنشطة رسمية مكثفة، في المغرب وخارجه، لاسيما في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي، كما ترأس تظاهرات كبرى في مختلف المجالات، لاسيما منها الثقافية والرياضية، إلى جانب عدد من الاحتفالات الرسمية، علاوة على تمثيله للملك محمد السادس في عدد من المحافل والأحداث الوطنية والدولية. إذ ترأس الأمير مولاي رشيد في 16 أكتوبر 2023 بالجديدة( جنوب الدار البيضاء) ، حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “الفرس والتنمية المستدامة”.

وفي 25 نوفنبر 2023، ترأس الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس، بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وفي 18 ديسمبر 2023، مثل الأمير مولاي رشيد، بالكويت، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبتاريخ 23 فبراير 2024، ترأس الأمير مولاي رشيد، بالرباط، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ27 لكأس الأميرة للا مريم، اللتين نظمتا تحت رعاية الملك محمد السادس من 19 إلى 24 فبراير.

مع نجله الامير مولاي عبد السلام

وفي اليوم الموالي، ترأس الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال48 لجائزة الحسن الثاني، والدورة الـ27 لكأس للا مريم.

وفي 25 أبريل 2024، ترأس الأمير مولاي رشيد، بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام).

والأمير مولاي رشيد متزوج بالأميرة للا أم كلثوم بوفارس ، وهو أب لطفلين هما الأميرين مولاي أحمد و مولاي عبد السلام .