إيلاف من لندن: يشارك وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، بإطلاق مبادرة غافي -Gavi لفرص الاستثمار وتسريع تصنيع اللقاحات الأفريقية في باريس.

وسيلقي اللورد كاميرون خطابًا رئيسيًا في قمة إطلاق غافي لبرنامج تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي (AVMA) وفرص الاستثمار الخاصة به للفترة من 2026 إلى 2030.

وكان تم تطوير برنامج تسريع تصنيع اللقاحات AVMA، وهي آلية مالية مدتها 10 سنوات، بالتشاور لدعم التصنيع التنافسي تجاريًا للقاحات الحيوية المنقذة للحياة في أفريقيا.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع عملية تصنيع اللقاحات على المستوى الإقليمي وتشجيع تطوير نظام بيئي أفريقي مستدام للقاحات.

تعهد بريطاني

وتعهدت حكومة المملكة المتحدة بإعادة تخصيص 49 مليون جنيه إسترليني لإطلاق AVMA، كجزء من استرداد غافي Gavi الناجح لأموال كوفيد-19 لتعزيز المساواة في اللقاحات وتحسين الاستعداد العالمي لمواجهة الأوبئة. وهذا من شأنه أن يترك العالم في وضع أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والوباء القادم.

وسيشارك وزير الخارجية في جلسة عامة مع مندوبين آخرين ويلتقي بنظرائه من الوزراء المشاركين في القمة.

يشار إلى أن المملكة المتحدة هي الداعم الرئيسي لتحالف غافي. ومنذ إنشائه، استثمرت المملكة المتحدة 5.5 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في تحصين أكثر من مليار طفل في العالم وإنقاذ حياة 17 مليون شخص.