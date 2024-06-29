إيلاف من واشنطن: أنا متأكد من أنني لم أكن الأميركي الوحيد الذي ضغط على زر كتم الصوت في المناظرة الرئاسية، لكن على عكس الكثير منكم، لم أتعمد إيقاف الشجار "الصوتي" بين الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب لأنني أردت أن أتجاهلهما، لقد فعلت ذلك لأنني أردت أن أفهمهم بشكل أفضل.

لأكثر من 50 عامًا، 25 منها كعميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كنت أدرس الفروق الدقيقة التي لا نهاية لها في التواصل غير اللفظي.

بهذه الكلمات التي توضح طبيعة عمله، ومقدرته على كشف لغة الجسد للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية كتب جو نافارو هذا المقال عبر صفحات "بوليتيكو".

لقد وجدت أن الكلمات، وخاصة كلمات السياسيين، تحرف الحقيقة بسهولة، وهناك احتمالات كبيرة أن يكون التعبير اللفظي خادعاً، لكن لغة الجسد لا تكذب، لذلك بدأت المناظرة مع إيقاف الصوت لأرى ما الذي كان يفكر به المتنافسان ويشعران به حقًا.

أيها القارئ، دعني أخبرك: لقد كانوا يفكرون ويشعرون بالكثير مما تركوه دون أن يقال.

ربما لم تتعلم الكثير مما لم تكن تعرفه بالفعل عن ترامب وبايدن خلال المناظرة. لكن فك رموز لغة جسدهم يوفر رؤى لا تقدر بثمن للتعرف عليهم بشكل أفضل مما لم تسمعه في خطاباتهم.

إليكم كل ما لاحظته على المسرح:

عدم المصافحة لها مدلول أكثر كارثية من عدم الاحترام

كان عامل السن واضحاً جداً على بايدن منذ الخطوة الأولى التي خطاها على خشبة المسرح، إن المصافحة على منصة المناظرة تعكس الاحترام المتبادل - إن لم يكن بين المرشحين، فعلى الأقل بالنسبة للأميركيين الذين يشاهدونهم في الداخل.

لقد كان تقليدًا بقدر ما أستطيع أن أتذكره. ولكن مع كل الخلافات بين ترامب وبايدن، فإن عدم المصافحة لم يفاجئني. لقد كانت إشارة غير لفظية إلى أن هذه الانتخابات ستكون مثيرة للانقسام تمامًا كما كان يخشى العديد من الناخبين.

خطوات بايدن في لحظة الدخول

دخل بايدن الغرفة أولاً، وأظهرت مشيته القاسية بخطوات ضيقة وقصيرة على الفور عمره.

وعلى عكس ما يقولونه، فهذه ليست بالضرورة علامة كارثية على التدهور الذهني، ولكن مع تقدمنا ​​في السن، نفقد الكثير من الأعصاب التي تساعدنا في الحفاظ على توازننا.

تبدأ الخلايا العصبية الموجودة على الجلد وتحته مباشرة - وكلها قوية جدًا عندما نكون صغارًا، وقادرة على اكتشاف اللمسة الأكثر حساسية، وأقل تغيير في الضغط ودرجة الحرارة، وأخف حركة أو اهتزاز - في فقدانها. الإحساس مع تقدمنا ​​في العمر.

وتستغرق الرسائل اللمسية التي ترسلها على طول الجهاز العصبي وقتًا أطول للوصول إلى الدماغ أيضًا، لذلك فإننا نتكيف مع تقدمنا ​​في العمر ونسير بشكل أبطأ وأكثر حذرًا.

مع تقدم عمر بعض الأعصاب فإننا نفقد قدرتنا على الإحساس بالمكان الذي نسير فيه بدقة، مما يجبرنا أيضا على التباطؤ، ولكن ماذا عن ركوب بايدن للدراجة؟ ربما تسال. حسنًا، لا تؤثر هذه الأعصاب دائمًا على ركوب الدراجات أو السباحة، ولكنها تؤثر على المشي.

وجه ترامب "تان" وبايدن بدا "شاحبا"

أول شيء لاحظته في ترامب هو لون بشرته. قد تعتقد أن هذا يمؤشر سطحي، لكن المظهر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، فكر فقط في كيف بدا ريتشارد نيكسون أشعثا، وافتقاره إلى الماكياج وبشرته الشاحبة بجوار سناتور شاب أسمر يضع مساحيق التجميل اسمه جون كينيدي في أول مناظرة متلفزة في عام 1960.

وبطريقة مماثلة، بدا بايدن أبيض اللون بطريقة ملفتة، بجوار ترامب الذي قبلته الشمس، يستشعر البشر بشكل طبيعي الصحة والحيوية والطاقة في الوجه المدبوغ، وكان هذا مؤشرا آخر على أن بايدن بدا شاحباً.

ماذا يمكنني أن أقول حتى عن لغة جسد بايدن؟

لقد شاهدت بايدن منذ أوائل التسعينيات، وهذا هو أكثر مشهد رزين رأيته على الإطلاق. لقد كان لا يزال مثل التمثال في بعض الأحيان، خاصة في أول 40 دقيقة أو نحو ذلك. وكان افتقاره إلى الحركة ملفتًا للنظر بشكل خاص بجانب ترامب، الذي لفت انتباه المشاهد بحركات اليد الديناميكية والإشارة العدوانية بأصابع الاتهام التي أكدت حججه، مما جعله يبدو أكثر نشاطًا.

كثيرا ما أقول إن لغة الجسد تتحدث كثيرا، لكن مجلد بايدن كان مليئا بالصفحات الفارغة. بالتأكيد، قد يكون ذلك لأنه أراد أن يكون محترما ويستمع باهتمام. ولكن قد يكون السبب أيضا هو أنه مع تقدمنا ​​في السن، تصبح إيماءاتنا أقل بكثير.

لن أعلق على جوهر ما قاله أي من المرشحين – فهذه مسألة تخص نوعاً مختلفاً من الخبراء، لكن نبرات صوت بايدن صرفت انتباه معظم المشاهدين على الفور عن حججه ومحتوى ما يقوله.

ولا شك أن أنصاره سيقولون إنه يتحدث طوال الوقت كجزء من واجباته الرئاسية، وبالتالي كان صوته متعبا، لكنه مع ذلك قلل من تأثير حديثه.

رفرفة رموش بايدن "احباط من النفس"

أظهر كل من بايدن وترامب رفرفة الجفن، لكنهما فعلا ذلك في أوقات مختلفة ولأسباب مختلفة. رفرف بايدن بعينيه عندما ارتكب خطأ. حتى مع انقطاع الصوت، كنت أستطيع أن أعرف متى تعثر في كلمة ما أو شعر أنه لم يعبر عن نفسه بشكل جيد لأن جفونه كانت ترفرف بسبب الإحباط من نفسه. إنه سلوك شائع للأشخاص الذين يعانون من التأتأة، مثل بايدن.

رفرفة رموش ترامب "ازدراء خارجي"

في حالة ترامب، لم تكن رفرفة الرموش أو الجفون تعبيرا عن الإحباط الداخلي بقدر ما كانت تعبيرا عن الازدراء الخارجي. كان يشبه شخصية جاك نيكلسون في فيلم A Few Good Men، حيث كان يرفرف بعينيه كلما تلقى سؤالاً صعباً على منصة الشهود.

بشكل عام، يتمتع ترامب بالعيون الأكثر تعبيرا - ولكن ليس بطريقة جيدة. وعندما يسمع شيئًا لا يحبه، تنزل جفنيه بقوة وتظل في وضعية منخفضة. وحينما يعصب العصب الخامس (C5) الجفون، ونجبرها دون وعي على الإغلاق للضغط على مقلة العين والجفون نفسها، إنه سلوك تكيفي، مثل لمس الوجه الذي يساعدنا على تخفيف التوتر المؤقت، وهو وسيلة لتهدئة النفس.

في الوقت نفسه، تقوس حواجب ترامب. غالبًا ما تكون هذه علامة تقدير، كما هو الحال عندما يبرز حاجبيك عندما تقابل صديقًا في الشارع. لكن مع ترامب، الأمر مختلف: سلوك به تحدى ويؤكد على الكراهية. يشير البشر إلى الأعلى، ضد الجاذبية، مثل رفع أيدينا أو حواجبنا، كنوع من علامة التعجب الجسدية. لكن في حالة ترامب، فإن رفع الحاجبين لا يعبر عن المفاجأة، بل عن الانزعاج أو الشك.

ترامب لديه حكاية: تعبيرات الشفاه

منذ ظهوره على شاشة التلفزيون، أظهر ترامب سلوكا خاصا يزيل مشاعر الخلاف أو الكراهية أو الازدراء لديه، وقد ظهر مرات عديدة خلال المناظرة: شفاه مجعدة.

انه ليس وحده. يُظهر معظمنا شفاها مجعدة أو مزمومة عندما نسمع شيئا لا نحبه أو نختلف معه. يبدو أنه سلوك متأصل بعمق، وليس شيئا نتعلمه بصريا؛ لقد لاحظت نفس السلوك لدى الأطفال الذين ولدوا مكفوفين.

إنه نوع من التشنج اللاإرادي الذي يمكن للآخرين الاستفادة منه، على سبيل المثال، في مفاوضات تجارية، أو مناظرة رئاسية.

ابتسامة ترامب المزيفة هي درعه وسيفه

وفي عدة مرات، عندما سمع ترامب شيئاً سلبياً، أظهر سلوكاً نطلق عليه الابتسامة الزائفة المنحرفة، وفي الابتسامة الحقيقية نرى حركة عضوية للشفاه وتجعيد العينين.

ولكن مع ابتسامة ترامب الزائفة المنحرفة، تنضغط الشفاه بشدة، وتسحب زوايا الفم بإحكام إلى الأعلى، كما ترى تقريبا على وجه المهرج، وتقوس الحاجبين عاليا جدا، وهذا يجعل الابتسامة تبدو مفتعلة، وتهدف إلى التصدي للهجوم اللفظي بطريقة غير لفظية. وهي طريقة للتظاهر بأن شيئا ما لم يكن مؤلما نفسيا، في حين أنه كان مؤلما في الحقيقة.