واشنطن: كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين يرون أنه من الضروري استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس" يوم الجمعة، 2068 شخصا.

وقالت أغلبية المشاركين في الاستطلاع (ما نسبته 60 بالمئة)، إنه يجب استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي بعد أدائه في مناظرة الخميس مع دونالد ترامب.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 21 بالمئة أنه لا ينبغي استبدال بايدن "بالتأكيد"، بينما قالت نسبة 20 بالمئة "ربما لا".

وذكر معظم المشاركين في استبيان الرأي (نسبة 57 بالمئة ممن شاهدوا المناظرة)، أن ترامب تفوق على بايدن.

مصمم على الفوز

وفي أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وشدد بايدن على عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيء في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري ترامب.

وأفاد بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وتابع قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الامور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".