بغداد: يسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات النفط إذ اصبح من غير اللائق ان ينفق البلد الذي يعد من اكبر منتجي النفط الخام في العالم نحو خمسة مليارات دولار لاستيراد الوقود.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة النفط العراقية، عن إنتاج البنزين السوبر من شركة مصافي الشمال، لأول مرة وبمعدل 3 ملايين 500 ألف لتر.

وقالت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة إعمار جميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014، والعمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي العراقية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد.

وأضافت الوزارة ان ذلك الإنجاز جاء بعد نجاح الجهد الحكومي في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين، والذي أسفر عن إنتاج البنزين "السوبر" من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني (98)".

وأشادت الوزارة بما سمته الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في شركة مصافي الشمال والجهات الحكومية وجهود مدير عام الشركة في الارتقاء بالمواصفات الفنية لوحدة تحسين البنزين من العدد الاوكتاني (92%) إلى المواصفات العالمية السوبر ذات العدد الاوكتاني (98%)".

وأعلنت الوزارة أنه سيتم الاحتفال بهذا الإنجاز الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان قد افتتح في شباط (فبراير) الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني، على حد تعبير بيان الوزراة.

زيادة سعة مصافي النفط

ومنذ أن أدت اليمين الدستورية في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٢ والحكومة العراقية تعمل على تنفيذ خطة لزيادة سعة مصافي النفط في العراق، بهدف وقف استيراد الوقود وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية او على الأقل انتاج معظمها بحلول عام 2025 والتحول بعد ذلك إلى التصدير للخارج.

وفي إطار السعي لتحقيق هذا الهدف افتتح السوداني في نيسان (أبريل) من العام الماضي مصفاة كربلاء النفطية بعد 9 سنوات من التعثر، في إنجاز يعد الأضخم بمجال التكرير في العراق منذ ٤ عقود.