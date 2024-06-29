طهران: أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، السبت، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في 5 تموز (يوليو) مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية محسن إسلامي للصحفيين: "لم يتمكّن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات" في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه "المرشحان الأول والثاني" في دورة ثانية تجري في الخامس من تموز (يوليو).

وبذلك يتأهل الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمتشدد سعيد جليلي للجولة الثانية.

وحصل بزشكيان على نحو 42.11 بالمئة بينما حصل جليلي على نحو 38.3 في المئة من الأصوات.

يذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية بلغت أربعين بالمئة.

لم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

يشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمئة من مجموع الأصوات المدلى بها.

إذا لم يحدث ذلك، يخوض اكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق جولة إعادة بعد أسبوع.