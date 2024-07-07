ارتبط الزوجان جان وإلس ببعضهما منذ ما يقرب من خمسة عقود، وفي أوائل حزيران (يونيو)، ماتا معا بعد أن أعطاهما طبيبان دواءً مميتًا لإنهاء حياتهما عبر ما يسمى بـ"القتل الرحيم".

ويُعرف هذا في هولندا بالـ"القتل الرحيم الثنائي"، وهو أمر قانوني ونادر، ولكن في كل عام، يختار المزيد من الأزواج الهولنديين إنهاء حياتهم بهذه الطريقة.

قبل ثلاثة أيام من لفظ أنفاسهما الأخيرة بإرادتهما، جلس الزوجان في شاحنتهما الكبيرة في مرسى مضاء بأشعة الشمس في فريسلاند، شمال هولندا، فهُما يحبان التنقل باستمرار، وقد عاشا معظم فترة زواجهما في مقطورة متنقلة أو على متن قوارب.

"لقد حاولنا أحيانًا العيش في كومة من الحجارة (أي في منزل)"، يقول جان مازحًا، "لكن الأمر لم ينجح".

يبلغ جان من العمر 70 عاماً، ويجلس في مقعد القيادة الدوار في الشاحنة، وإحدى ساقيه مثنيتان تحته في الوضع الوحيد الذي يخفف من آلام ظهره المستمرة، أما زوجته إلس، فهي تبلغ من العمر 71 عاماً وتعاني من الخرف، وهي الآن تكافح من أجل صياغة ما تقوله.

"هذا جيد جدًا"، تقول إلس وهي تقف وتشير إلى جسدها، "لكن هذا فظيع"، تقول وهي تشير إلى رأسها.

التقى جان وإلس عندما كانا طفلين في رياض الأطفال، ومنها بدأت شراكتهما مدى الحياة. في شبابه لعب جان الهوكي لفريق الشباب الوطني الهولندي، ثم أصبح مدربا رياضيا، فيما تدربت إلس كمدرسة في مدرسة ابتدائية، لكن شغفهما المشترك للمياه والقوارب والإبحار هو ما ميز حياتهما معًا.

عندما كانا زوجين شابين، عاشا في قارب منزلي عائم، واشتريا لاحقًا سفينة شحن وأسسا شركة لنقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية في هولندا.

وفي غضون ذلك، أنجبت إلس ابنهما الوحيد (الذي طَلب عدم ذكر اسمه)، وأصبح تلميذاً في مدرسة داخلية وكان يقضي إجازة نهاية الأسبوع مع والديه، وخلال الإجازات المدرسية عندما كان ابنهما على متن السفينة أيضاً، كان جان وإلس يبحثان عن رحلات عمل تأخذهما إلى أماكن مثيرة للاهتمام على طول نهر الراين، أو إلى جزر هولندا.

بحلول عام 1999، أصبحت أعمال الشحن الداخلي تجارة تنافسية للغاية، كان جان يعاني من آلام خطيرة في الظهر بسبب العمل الشاق الذي كان يقوم به لأكثر من عقد من الزمن، انتقل هو وإلس للعيش في منزل على اليابسة، لكن بعد بضع سنوات عاشا مرة أخرى على متن قارب، وعندما أصبح التعامل مع ذلك صعبا للغاية، قاما بشراء شاحنتهما الكبيرة الخاصة بهما.

في عام 2003، خضع جان لجراحة في ظهره، لكنه لم يتحسن، وتوقف عن استخدام العقاقير المسكنة الثقيلة ولم يعد قادرًا على العمل، بينما كانت إلس لا تزال مشغولة بالتدريس، أحيانًا كانا يتحدثان عن "القتل الرحيم"، أوضح جان لأسرته أنه لا يرغب في العيش لفترة طويلة مع الإعاقة الجسدية، وفي هذا الوقت تقريبًا، انضم الزوجان إلى منظمة "الحق في الموت" الهولندية.

قال لي جان: "إذا تناولت الكثير من الأدوية، فإنك تعيش مثل الزومبي"، "لذا، مع الألم الذي أعاني منه، ومرض إلس، أعتقد أنه يتعين علينا إيقاف هذا."

عندما يقول جان "إيقاف هذا"، فهو يعني "التوقف عن العيش".

BBC جان مع ابنه عام 1982

في عام 2018، تقاعدت إلس عن التدريس، كانت تظهر عليها علامات الخرف المبكرة لكنها كانت مصرة على عدم رؤية الطبيب، ربما لأنها شهدت تدهور حالة والدها ووفاته بمرض الزهايمر، ولكن رغم ذلك، وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد من الممكن فيها تجاهل أعراضها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد تشخيص إصابتها بالخرف، غادرت إلس غرفة استشارة الطبيب وهي غاضبة، تاركة وراءها زوجها وابنها.

يتذكر جان: "كانت غاضبة - مثل الثور الهائج".

وبعد أن علمت إلس أن حالتها لن تتحسن، بدأت هي وجان وابنهما في مناقشة فكرة القتل الرحيم الثنائي حيث يموت الاثنان معًا.

في هولندا، يعتبر "القتل الرحيم" والانتحار بمساعدة الغير أمرا قانونيا إذا تقدم شخص ما بطلب طوعي، ويجري تقييم معاناته الجسدية أو النفسية من قبل الأطباء على أنها "لا تحتمل"، ودون أمل في التحسن، ويتم تقييم كل شخص يطلب "القتل الرحيم" من قبل طبيبين؛ يقوم الطبيب الثاني بمراجعة التقييم الذي أجراه الطبيب الأول.

هولندا تُجيز القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاما

اختارت "الموت الرحيم" بعدما قتلت أطفالها الخمسة

في عام 2023، توفي 9068 شخصًا بـ "القتل الرحيم" في هولندا، أي نحو 5% من إجمالي عدد الوفيات، وكان هناك 33 حالة من الحالات توفيت بالـ "القتل الرحيم الثنائي"، أي 66 شخصًا، وهذه حالات معقدة وتزداد تعقيدًا إذا كان أحد الشريكين مصابًا بالخرف، حيث تكون هناك شكوك بشأن قدرته على الموافقة على الاقدام على هذه الخطوة.

تقول الدكتورة روزمارين فان بروشيم، طبيبة الشيخوخة وعالم الأخلاقيات في مركز إيراسموس الطبي في روتردام: "لا يرغب الكثير من الأطباء حتى في التفكير في إجراء القتل الرحيم لمريض مصاب بالخرف".

هذا هو الموقف الذي كان عليه طبيب جان وإلس، وينعكس هذا التردد بين الأطباء في أرقام "القتل الرحيم"، فمن بين الآلاف الذين ماتوا في عام 2023، كان 336 شخصا مصابًا بالخرف، إذًا، كيف يقيم الأطباء الشرط القانوني لـ "المعاناة التي لا تحتمل" لدى المرضى المصابين بالخرف؟

"بالنسبة للعديد من المصابين بالخرف في مرحلة مبكرة، فإن الشكوك حول كيفية تطور الحالة الصحية هو ما قد يدفعهم إلى التفكير في إنهاء حياتهم"، كما توضح الدكتورة روزمارين.

ويبدأ المرضى بطرح أسئلة مثل: "هل سأتوقف عن القيام بالأشياء التي أجدها مهمة؟ هل سأتوقف عن التعرف على عائلتي؟ إذا كنت تستطيع التعبير عن هذه الأمور بشكل جيد بما يكفي، وإذا كان يمكن للطبيب المستعد لإجراء "القتل الرحيم" وكذلك الطبيب المتخصص في القدرة العقلية أن يتفهموا ذلك، فإن الخوف الوجودي مما سيحدث يمكن أن يكون سببًا للنظر في ذلك".

نظرًا لعدم استعداد طبيبهم العام للتعامل مع الموضوع، توجه جان وإلس إلى عيادة "القتل الرحيم" المتنقلة (مركز الخبرة للقتل الرحيم)، حيث يشرف هذا المركز على نحو 15% من القتل بمساعدة الغير في هولندا في العام الماضي، ويلبي في المتوسط نحو ثلث الطلبات التي يتلقاها.

في حالة رغبة الزوجين في إنهاء حياتهما معًا، يجب على الأطباء التأكد من أن أحد الشريكين لا يؤثر على الآخر.

شهد الدكتور بيرت كايزر حالتين من "القتل الرحيم الثنائي"، ولكنه أيضًا يتذكر لقاءه بزوجين آخرين، حيث اشتبه في أن الرجل كان يضغط على زوجته، ثم في زيارة لاحقة، تحدث مع المرأة بمفردها.

"قالت إن لديها الكثير من الخطط..!" يقول الدكتور كايزر، موضحًا أن المرأة تدرك بوضوح أن زوجها مريض بشدة، لكن ليس لديها خطط للموت معه.

ويقول الدكتور كايزر: أوقفت عملية "القتل الرحيم" لهما وتوفي الرجل لأسباب طبيعية، فيما لا تزال زوجته على قيد الحياة.

الدكتور ثيو بوير، أستاذ أخلاقيات الرعاية الصحية في الجامعة اللاهوتية البروتستانتية، هو أحد المنتقدين القلائل لـ "القتل الرحيم" في هولندا، ويعتقد أن تقديم الرعاية التلطيفية غالبًا ما يخفف من الحاجة إلى استخدامه.

"أود أن أقول إن الوفاة على يد طبيب يمكن تبريرها، ومع ذلك، يجب أن يكون هذا استثناءً."

ما يقلق الدكتور بوير هو تأثير حالات "القتل الرحيم الثنائي"، خاصة بعد أن اختار أحد رؤساء الوزراء الهولنديين السابقين وزوجته أن يموتا معًا في وقت سابق من هذا العام، وتصدرا عناوين الأخبار العالمية.

"في العام الماضي، شهدنا العديد من حالات "القتل الرحيم الثنائي"، وهناك توجه عام لتحويل المتوفين إلى أبطال بسبب الموت معًا،" يقول الدكتور بور، "لكن التابو حول القتل العمد بدأ يتآكل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالـ "القتل الرحيم الثنائي."

ربما يستطيع جان وإلس الاستمرار في العيش إلى أجل غير مسمى في شاحنتهما المتنقلة، هل يشعران بأنهما قد يموتان قبل الأوان؟

"لا، لا، لا أستطيع رؤية ذلك"، تقول إلس.

"لقد عشت حياتي، لا أريد المعاناة بعد الآن"، يقول زوجها، "الحياة التي عشناها، كبرنا بسببها، نعتقد أنه يجب أن يتم وقفها."

وهناك شيء آخر، فقد خضعت إلس لفحص طبي من قبل أطباء قالوا إنها لا تزال تتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارها بنفسها بشأن رغبتها في الموت، ولكن هذا قد يتغير إذا تقدمت حالتها بسبب الخرف الذي تعاني منه.

كل هذا لم يكن سهلاً على ابن جان وإلس.

"لا أحد يريد أن يترك والديه يموتان"، قال ابن جان وإلس، "ستأتي أوقات أفضل، وطقس أفضل"، "ولكن ليس بالنسبة لي" يضيف جان، "وإلس تشعر بنفس الشيء، لا يوجد حل آخر."

BBC جان وإلس خلال حفل زفافهما عام 1975

في اليوم السابق لموعدهما مع أطباء "القتل الرحيم"، اجتمعت إلس وجان وابنهما وأحفادهما معًا، ولأن جان يتمتع بعقلية عملية للغاية، فقد أراد أن يشرح لهم خصائص شاحنتهما الكبيرة المتنقلة حتى تكون جاهزة للبيع.

"ثم خرجت في نزهة على الشاطئ مع والدتي"، يقول ابنهما، "كان الأطفال يلعبون، وألقينا بعض النكات... كان يومًا غريبًا للغاية".

"أتذكر أننا كنا نتناول العشاء في المساء، وبدأت الدموع تنهمر من عيني بمجرد رؤيتنا جميعًا نتناول العشاء الأخير معًا."

في صباح يوم الاثنين، اجتمع الجميع في دار رعاية المسنين المحلية، وكان هناك أصدقاء الزوجين الأعزاء، إخوة جان وإلس، وزوجة ابنهما مع ابنهما.

"كان لدينا ساعتان معًا، قبل أن يأتي الأطباء"، يقول: "تحدثنا عن ذكرياتنا... واستمعنا إلى الموسيقى"، "أيدلوايلد" لترافيس من أجل إلس، و"ناو أند ثين" للبيتلز من أجل جان.

"كانت النصف ساعة الأخيرة صعبة جدًا"، يوضح ابنهما: "وصل الأطباء وحدث كل شيء بسرعة .. يتبعون الإجراءت المعتادة، وبعد ذلك لم يبق سوى دقائق قليلة."

تلقى الزوجان إلس فان لينينغن وجان فابر الدواء القاتل من قبل الأطباء وتوفيا معًا في يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران 2024.

لم تعرض شاحنتهما للبيع بعد، حيث قرر ابن إلس وجان الاحتفاظ بها لفترة والذهاب في إجازة مع زوجته وأطفاله.

ويختتم الأبن قائلا: "سأبيعها في النهاية، لكن أرغب أولاً في صنع بعض الذكريات مع العائلة".