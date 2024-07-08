إيلاف من لندن: أعلنت مصادر الأمن العام الأردني إنّ إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع سبع قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة، حيث أُلقي القبض خلالها على 18 شخصا من تجّار ومروجي ومهربي المخدرات.

وأكّد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أنّه نفّذت حملة أمنيّة مشتركة ضمن اختصاص محافظة المفرق والبادية الشمالية على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، حيث أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص منهم، بينهم مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة والاسلحة النارية.

وفي محافظة المفرق كذلك أحبطت كوادر مكافحة المخدرات محاولة تهريب 50 ألف حبة مخدرة، بعد متابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتجهيز مخبأ سري داخل إحدى المركبات تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث ألقي القبض على المتورطَين وضبط المركبة التي عثر داخلها على 50 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخبأ سري في أحد الأجزاء الميكانيكية للمركبة.

عصابات إقليمية

وفي لواء الرمثا وردت معلومات حول تاجر للمخدرات ذي ارتباطات مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث تمت متابعة معلومات حول حيازته لكميات كبيرة من تلك المواد وبعد جمع المعلومات كافّة والتأكد منها وتحديد مكان المواد المخدرة جرى إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 8 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 14 الف حبّة مخدرة والتحقيق ما زال جارياً والبحث عن شركاء له بالقضية.

كما أُلقي القبض في لواء الرمثا كذلك على شخصين بحوزتهما نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة ، فيما جرى في جنوب العاصمة مداهمة مروجين خطرين للمخدرات أُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمّيات من المواد المخدرة والذخيرة الحية .

وأخيراً، في محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد مروجي المخدرات جرت مداهمته والقبض عليه وضبط بحوزته 5 آلاف حبة مخدرة ، كما ودوهم في محافظة مادبا مروج وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش و 3 آلاف حبة مخدرة.