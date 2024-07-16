واشنطن: اختار الحزب الجمهوري الأميركي رسمياً، الاثنين، دونالد ترامب مرشحاً للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

وحصد ترامب أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وفق أسوشييتد برس.

كما رشح المؤتمر رسمياً جيمس ديفيد فانس نائباً للرئيس في الانتخابات.

يشار إلى أن ترامب كان المرشح المفترض لعدة أشهر.

لكن تصويت مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي شمال شرقي الولايات المتحدة هو الذي جعل الأمر رسمياً.

ووصل ترامب إلى العتبة اللازمة بأصوات ولايته فلوريدا.

محاولة اغتيال

ويعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن من 15 إلى 18 تموز (يوليو).

كما يجري بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا على يد مسلح.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، هوية مطلق النار على أنه "توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) من بيثيل في بنسلفانيا".

غير أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة.

"قد يفيده انتخابياً"

ويقدر خبراء أن الهجوم على ترامب يمكن أن يفيده انتخابياً، مستشهدين بسابقة رونالد ريغان الذي نجا من محاولة اغتيال عام 1981.

حيث يرى مارتن كوتلزر، المقيم في ميلووكي والمؤيد للجمهوريين، أن السباق إلى البيت الأبيض قد "حُسم".

كما أضاف لفرانس برس: "دونالد ترامب سيفوز، لأننا نميل دائماً إلى الالتفاف حول من لحق بهم الأذى".