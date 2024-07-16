واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، عزمه على أن يخوض "في سبتمبر" المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية يونيو وكان أداؤه فيها كارثياً.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية "سأناظره في الوقت الذي اتّفقنا فيه على المناظرة.. في سبتمبر"، وفقا لفرانس برس.

وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في يونيو، وكان أداء بايدن فيها كارثياً.

وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عمّا إذا بايدن سيعيد الكرّة وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديموقراطيين بانسحاب من السباق الرئاسي.

ويواجه بايدن هذه الدعوات وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

وخلال مقابلته مع "إن بي سي" شدّد بايدن على "مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره.

وقال "أفهم لماذا الناس يقولون ’يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاماً؟‘. هذا سؤال مشروع".

وخلال المقابلة، قال بايدن إنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى ترامب، وأضاف "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".