إيلاف من لندن: فجر المرشح لمنصب نائب الرئيس دونالد ترمب، جي دي فانس، قنبلة ستنعكس آثاراها على العلاقات بين لندن وواشنطن، إذا ما فاز ترمب في الرئاسة ثانية.

وفي تعليق أغضب الحكومة العمالية البريطانية، قال فانس - الذي وصف ترمب ذات مرة بأنه "أحمق" و"هتلر أميركا" - في مؤتمر المحافظين الوطني الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة هي "أول دولة إسلامية حقيقية" تحصل على أسلحة نووية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.

اختار ترامب جيه دي فانس، وهو صاحب رأس مال مغامر سابق وعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو يبلغ من العمر 39 عامًا، كمرشح لمنصب نائب الرئيس بعد أيام فقط من استهدافه في محاولة اغتيال يوم السبت.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية "المحافظة" السابقة سويلا برافرمان حضرت مؤتمر الحزب الجمهوري.

توتر

وقد تتسبب تعليقات السيد فانس في بعض التوتر في العلاقة بين حكومة حزب العمال الجديدة وشخصيات بارزة داخل فريق ترمب في حالة فوز الرئيس السابق بالانتخابات.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فانس لجمهور المؤتمر: "بالمناسبة، علي أن أنتقد المملكة المتحدة، هناك شيء إضافي واحد فقط.

واضاف: "كنت أتحدث مع صديق مؤخرا، وكنا نتحدث عن أحد المخاطر الكبيرة في العالم بالطبع وهو الانتشار النووي، وبالطبع إدارة بايدن لا تهتم به. كنت أتحدث عن ما هي أول دولة إسلامية حقا ستحصل على سلاح نووي؟ وقلنا: ربما تكون إيران، وربما تكون باكستان بالفعل ذات أهمية"، ثم قررنا أخيرًا أنها ربما تكون المملكة المتحدة بالفعل - منذ أن تولى حزب العمال السلطة للتو".

تعليق مثير للقلق

وفي حديثه إلى (سكاي نيوز)، قال جيمس موراي، وزير المالية بوزارة الخزانة، إنه لم "يفهم" تعليقات السيناتور الأميركي. وردا على سؤال له بأن التعليقات كانت "مثيرة للقلق"، أجاب موراي: "انظر، الأمر متروك لأمريكا لتقرر من تنتخبه في انتخاباتها.

وأضاف: "من وجهة نظري، أيًا كان الموجود في البيت الأبيض، أو أيًا كان من ينتخبونه في الولايات المتحدة، فلدينا علاقة قوية جدًا بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو أمر مهم حقًا لأمننا ونمونا الاقتصادي".

وقال إنه على الرغم من أننا "من الواضح أننا نختلف حول تلك التعليقات المحددة"، فإن علاقة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة "أكثر أهمية من أي فرد".

تصريح راينر

وقالت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر أيضًا إنها لا "تعترف" بتوصيف السيد فانس للمملكة المتحدة في ظل حزب العمال.

وقالت لبرنامج "صباح الخير" Good Morning Britain على قناة ITV: "أعتقد أنه قال الكثير من الأشياء المثمرة في الماضي أيضًا"، وأضافت: أنا لا أعترف بهذا التوصيف. أنا فخور جدًا بالنجاح الانتخابي الذي حققه حزب العمال مؤخرًا."

ويأتي ذلك التعليق بعد أن تحدث السير كير ستارمر إلى السيد ترامب يوم الأحد بعد محاولة الاغتيال في اليوم السابق.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني أدان أعمال العنف، وأعرب عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم، وتمنى للسيد ترامب والمصابين الشفاء العاجل.

كما أن ظهور السيد فانس في المؤتمر الوطني المحافظ اليميني ليس نقطة التوتر الأولى التي حدثت بين شخصيات حزب العمال وفريق ترامب.

كلام وزير الخارجية

في عام 2018، كتب ديفيد لامي، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، في مقال لمجلة تايم أنه يعتقد أن ترمب "شخص معتل اجتماعيًا كاره للنساء ومتعاطف مع النازيين الجدد" و"تهديد عميق للنظام الدولي".

ومع ذلك، في حديثه لبرنامج "العالم" على قناة (سكاي نيوز) في وقت سابق من هذا العام، سعى لامي إلى تخفيف تصريحاته السابقة حول ترامب وسلط الضوء على أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال في ذلك الوقت: "الحقيقة هي أنه إذا كان لي شرف أن أصبح وزيراً للخارجية، فستكون وظيفتي هي تمثيل المصالح الوطنية لهذا البلد. لا يهم من هو في الرقم 10 - أنت تعمل مع الولايات المتحدة."