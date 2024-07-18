استعد السياسيون والدبلوماسيون الأوروبيون لحدوث تغييرات بالفعل في علاقات بلادهم مع الولايات المتحدة حال فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية.

أما الآن وبعد أن اختار ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جي دي فانس نائبا له، فإن هذه الاختلافات تبدو أكثر وضوحا بشأن آفاق الحرب في أوكرانيا والأمن والتجارة.

وكان فانس، وهو من أشد المنتقدين للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، قد قال في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​هذا العام إن أوروبا يجب أن تستيقظ على حاجة الولايات المتحدة إلى "تحويل" تركيزها نحو شرق آسيا.

وأضاف أن "الغطاء الأمني ​​الأمريكي أتاح المجال لتقلص الأمن الأوروبي".

ويقول نيلز شميد، النائب البارز في حزب المستشار الألماني أولاف شولتز، لبي بي سي إنه واثق من أن رئاسة الجمهوريين ستستمر باقية داخل حلف شمال الأطلس "الناتو"، حتى لو بدا جي دي فانس "أكثر انعزالية" وظل "من الصعب التنبؤ بتصرفات" دونالد ترامب.

لكن شميد حذر من وقوع جولة جديدة من "الحروب التجارية" مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب الثانية.

وقال أحد دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنه بعد أربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب، لم يكن الأمر يخفى على أحد: "نحن نفهم ما يعنيه أن يعود ترامب كرئيس لولاية ثانية، بغض النظر عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس".

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، والذي يصور الاتحاد الأوروبي على أنه قارب شراعي يستعد لهبوب العاصفة، أن أي شيء قد يسيطرون عليه، فإنه سيكون دائما أمرا صعبا.

والولايات المتحدة هي أكبر حليف لأوكرانيا، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع: "لست خائفا من أن يصبح ترامب رئيسا، سنعمل معا".

وأضاف زيلينسكي أنه يعتقد أن معظم أعضاء الحزب الجمهوري يدعمون أوكرانيا وشعبها.

ويوجد أيضا بين زيلينسكي وترامب صديق مشترك هو بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي لطالما دافع عن استمرار المساعدات لأوكرانيا، والتقى مؤخرا بترامب خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

بعد الاجتماع، نشر جونسون على موقع X تويتر سابقا أنه "ليس لديه أدنى شك في أن ترامب سيكون قويا وحاسما في دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية".

لكن حتى لو كان هذا الشعور صحيحا، فقد لا ينطبق على فانس، الذي قال قبل أيام من الغزو الروسي واسع النطاق، إنه "لا يهتم حقا بما يحدث في أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى". كما لعب دورا رئيسيا في تأخير حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار من واشنطن.

ويقول يفهين ماهدا، المدير التنفيذي لمعهد السياسة العالمية في كييف: "نحن بحاجة إلى محاولة إقناعه بتبني موقف خلاف ذلك".

"الحقيقة التي يمكننا استخدامها هي أنه قاتل في العراق، ولذلك يجب دعوته إلى أوكرانيا حتى يتمكن من رؤية بأم عينيه ما يحدث وكيف يتم إنفاق الأموال الأمريكية".

والسؤال المطروح على كييف هو إلى أي مدى يمكن لفانس التأثير على قرارات رئيسه الجديد.

ويوافق يفهين ماهدا على أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد تمثل مشكلة بالنسبة لكييف في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أكبر مؤيد لبطاقة ترامب-فانس داخل الاتحاد الأوروبي هو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي عاد مؤخرا من زيارة لرؤية المرشح الجمهوري، بعد زيارته لكل من زيلينسكي وبوتين، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة معهما.

وفي رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، قال أوربان إن دونالد ترامب المنتصر لن ينتظر حتى تنصيبه رئيسا قبل أن يطالب بسرعة بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما ذكر أوربان في رسالته: "لدى ترامب خطط مفصلة وراسخة لتحقيق هذا الغرض".

أما زيلينسكي فقال خلال هذا الأسبوع إن روسيا يجب أن تحضر قمة السلام ربما في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ووعد بوضع "خطة جاهزة بالكامل". لكنه أوضح أنه لم يتعرض لضغوط غربية للقيام بذلك.

أثارت "مهمات السلام" الأخيرة التي قام بها فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين اتهامات بأنه يستغل رئاسة بلاده الدورية للمجلس الأوروبي لمدة ستة أشهر. وطُلب من مسؤولي المفوضية الأوروبية عدم حضور الاجتماعات في المجر بسبب تصرفات أوربان.

خلال رئاسة ترامب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم المنتجين في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنها توقفت مؤقتا في ظل إدارة جو بايدن، فقد قال ترامب إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات في حالة عودته إلى البيت الأبيض.

وينظر إلى احتمال تجدد المواجهة الاقتصادية مع الولايات المتحدة باعتباره نتيجة سيئة، بل وكارثية، في أغلب العواصم الأوروبية.

وقال نيلس شميد، زعيم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الألماني "البوندستاغ": "الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيتم فرض تعريفات عقابية على الاتحاد الأوروبي، لذا يتعين علينا الاستعداد لجولة أخرى من الحروب التجارية".

وخص جي دي فانس برلين بالانتقاد لما قامت به من استعدادات عسكرية في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين أن فانس لم يكن يقصد "الهجوم" على ألمانيا، إلا أنه قال إن القاعدة الصناعية التي يقوم عليها إنتاج الأسلحة لديها محدودة.

وكل هذا من شأنه أن يزيد من الضغوط على ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، لحملها على "النهوض" باعتبارها لاعباً رئيسياً في ضمان الأمن الأوروبي.

وبعد خطاب "نقطة التحول" الذي نال استحسانا كبيرا ردا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، كثيرا ما اتُهم أولاف شولتز بالتردد في إمداد كييف بالأسلحة.

لكن حلفاءه يحرصون دائما على الإشارة إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدات العسكرية لكييف، في حين أنها - للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة - حققت هدف الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪، وإن كان ذلك صحيحا، من خلال الميزانية قصيرة المدى.

وقال شميد: "أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح". "علينا أن نعيد بناء جيش تم إهماله لمدة 15 إلى 20 عاما."

ولكن هناك مراقبين غير مقتنعين على الإطلاق بأن الاستعدادات الأوروبية التي تجري من وراء الكواليس إما جادة أو كافية.

وهناك عدد قليل من الزعماء الذين يتمتعون بالنفوذ السياسي أو الميل لمناصرة البنية الأمنية المستقبلية لقارة أوروبية غير عملية.

يتمتع المستشار شولتز بأسلوب بسيط وقدرته الواضحة على أخذ زمام المبادرة لاتخاذ مواقف أكثر جرأة في السياسة الخارجية كما أنه ويواجه احتمالاً حقيقياً للغاية بالتصويت ليكون خارج منصبه في العام المقبل.

أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصية ضعيفة للغاية بعد الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية تركت بلاده في حالة من الشلل السياسي.

وحذر الرئيس البولندي أندريه دودا، الثلاثاء، من أنه إذا خسرت أوكرانيا صراعها ضد روسيا "فإن حرب روسيا المحتملة مع الغرب ستكون وشيكة للغاية"، وقال: "هذا الوحش الروسي الشره سيرغب في الهجوم باستمرار".