إيلاف من لندن: لم تكن هناك مدينة جديدة في إنكلترا منذ أكثر من 50 عامًا - ولكن مع وعد حزب العمال "برفع المكابح عن بريطانيا"، هل يمكن أن يكون ذلك على وشك التغيير؟

جعلت حكومة السير كير ستارمر من بناء المنازل وعدًا رئيسيًا وتعهدت بإصلاح قوانين التخطيط للسماح ببناء مشاريع جديدة بشكل أكبر وأسرع.

إذن، أين ستتجه المنازل الجديدة؟ وفقا لأحد مراكز الأبحاث، هناك مكان واحد واضح منطقي.

ويقول مركز الأبحاث إن الموقع يمكن أن يدعم بسهولة مستوطنة على مستوى المدينة تضم ما بين 250 ألف إلى 350 ألف شخص.

ما هي المدن الجديدة؟

في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، تم بناء سلسلة من المدن الجديدة - بموجب قانون المدن الجديدة المسمى على نحو مناسب - لاستيعاب سكان بريطانيا وتخفيف الضغط على المدن القائمة.

لقد ازدهرت أماكن مثل ميلتون كينز، وستيفينهيج، وكراولي اقتصاديًا وأصبحت الآن موطنًا لعشرات الآلاف من الأشخاص.

إن بناء مدينة جديدة بالكامل في وقت واحد يمكن أن يسمح بمزيد من التفكير المشترك حول البنية التحتية والتخطيط، وتتمتع المدينة الجديدة بشكل عام بسلطة تخطيط واحدة.

أين ستكون المدينة الجديدة؟

وفقا لمؤسسة UK Day One، وهي مؤسسة بحثية تقول إنها مكرسة لتعزيز النمو في المملكة المتحدة من خلال الأفكار، ينبغي بناء مدينة جديدة عند تقاطع خطين رئيسيين للسكك الحديدية.

وستقع مدينة تيمبسفورد الجديدة، كما يسميها كاتبو التقرير، عند تقاطع الخط الرئيسي للساحل الشرقي (الذي يربط لندن بإدنبرة) وخط السكك الحديدية بين الشرق والغرب المخطط له (والذي سيعيد إنشاء خط السكك الحديدية بين كامبريدج) وأكسفورد).

ويقول التقرير: "يمكن أن تكون مدينة تيمبسفورد الجديدة مدينة رئيسية تضم منازل تتسع لـ 250 ألف إلى 350 ألف شخص، وهي أكبر من أكسفورد أو كامبريدج ويمكن مقارنتها بأكبر المدن الجديدة في فترة ما بعد الحرب".

وأضاف التقرير: "ويمكن أيضًا أن تكون مركزًا رئيسيًا للتوظيف، خاصة في علوم الحياة، مما يساعد على تخفيف النقص الحاد في مساحة المختبرات في أكسفورد وكامبريدج ولندن."

ويقول التقرير إن سكان تيمبسفورد نيو تاون سيستمتعون برحلات قصيرة بالسكك الحديدية إلى أكسفورد وكامبريدج ولندن.

متى يمكن الانتهاء من المدينة؟

يقول كين إيمرسون والدكتور صامويل هيوز في تقريرهما إنه بخلاف استكمال خط السكك الحديدية بين الشرق والغرب، هناك حاجة إلى تدخل آخر في البنية التحتية.

ويقول معدا التقرير: لقد حددوا "عنق الزجاجة في ويلوين" - حيث يضيق الخط الرئيسي للساحل الشرقي من أربعة مسارات إلى مسارين شمال ويلوين - باعتباره عقبة يجب حلها.

ويتابعا: "في ظل الظروف العادية، من المرجح أن تؤدي معالجة عنق الزجاجة في ويلوين إلى مشاكل كبيرة في شروط التخطيط. ومع ذلك، فإن الحكومة الجديدة ليست مقيدة بنفس القيود التي كانت مفروضة على الجهات الفاعلة السابقة"

ويشير كاتبو التقرير إلى أنه سيكون لحزب العمال أقوى تفويض مؤيد للبناء من أي حكومة منذ حكومة أتلي في خمسينيات القرن الماضي، ويمكنه ببساطة أن يطلب من البرلمان تمرير مشروع قانون مختلط يمنحه الصلاحيات التي يحتاجها للإصلاح. عنق الزجاجة."

ويجادلون بأنه يمكن تمرير مشروع القانون هذا في غضون عام، ويمكن إصلاح عنق الزجاجة والانتهاء من خط السكك الحديدية بين الشرق والغرب في غضون أربع سنوات، ويمكن أن يتم تعيين أول السكان الجدد بحلول نهاية هذا البرلمان.

تم إعداد التقرير من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/labour-urged-to-build-new-town-for-up-to-350-000-people-and-thinktank-says-where-it-should-go-13179260