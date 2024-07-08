إيلاف من لندن: مع استقباله لوجوه جديدة، نتيجة للانتخابات العامة الأخيرة، يبدأ مجلس العموم البريطاني الجديد التجهز لمهماته وسط أجندات عديدة لحلول الأزمات.

ومن بين 650 شخصًا تم انتخابهم يوم الخميس الماضي، لم يكن 335 منهم أعضاء في البرلمان من قبل. وسيشهد البرلمان الجديد أيضاً سلسلة من الإنجازات الأولى وأبرزها أعداد قياسية من النائبات ومن ينتمين إلى الأقليات العرقية، فضلاً عن أول عضو مولود في القرن الحادي والعشرين.

نسبة نساء عالية

ولأول مرة في تاريخ البرلمان، تجاوزت نسبة النساء المنتخبات 40%. يوجد الآن 263 نائبة في البرلمان – ارتفاعًا من 220 في عام 2019 – نصفهن تقريبًا جديدات في مجلس العموم.

وقال تقرير لـ(بي بي سي) إن الجزء الأكبر من البرلمانيات الجديدات هن من حزب العمال (93)، تليهن العضون من حزب الديمقراطيبن الليبراليين (22).

ويوجد الآن أربع نائبات من حزب الخضر، وتقول إحداهن، إيلي تشاونز، العضوة الجديدة عن شمال هيريفوردشاير، إنها متحمسة للغاية بشأن "الامتياز" الذي تتمتع به لكونها عضوة في البرلمان.

وقد رحب الناشطون من أجل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك برلمان 50:50 وجمعية فوسيت، بزيادة عدد أعضاء البرلمان، لكنهم يقولون إن السياسات الصديقة للمرأة مهمة أيضًا، بما في ذلك العمل المرن ورعاية الأطفال.

التمثيل العرقي

وتبلغ الآن نسبة أعضاء البرلمان من خلفيات الأقليات العرقية 90، أو 14%. وهذا أعلى من 66 في الانتخابات الأخيرة، وهو أقرب ما يكون في العصر الحديث ليعكس التنوع في المملكة المتحدة (18٪ من البريطانيين عرّفوا أنفسهم على أنهم غير بيض في التعداد السكاني لعام 2021، خارجيًا).

ويمتلك حزب العمال أكبر عدد من أعضاء البرلمان من الأقليات العرقية (66)، يليه المحافظون (15).

ويقول ساندر كاتوالا، مدير المستقبل البريطاني - وهو مركز أبحاث مستقل معني بقضايا التنوع - إنه في حين أن التمثيل الأكبر للأقليات العرقية "لا يضمن سياسات أفضل بشأن الإدماج"، فإن الأعداد المتزايدة تعد أخبارًا جيدة.

واضاف: "في غضون 40 عامًا، انتقلنا من الصفر إلى ما يقرب من واحد من كل سبعة نواب ينتمون إلى خلفية أقليات عرقية".

ويعتقد كاتوالا أن التنوع العرقي أصبح هو المعيار الجديد عبر الأحزاب السياسية الرئيسية: "عندما يثير مجلس العموم الجديد قضايا العرق، سيكون النواب من الأقليات العرقية حاضرين لتقديم تجربتهم الحياتية إلى المناقشة".

تعليم حكومي

ويضم البرلمان الجديد أكبر حصة من النواب الحاصلين على تعليم حكومي منذ عام 1979، وفقًا لمؤسسة Sutton Trust الخارجية، وهي مؤسسة خيرية تهدف إلى تحسين الحراك الاجتماعي.

وتبلغ نسبة النواب المتعلمين في المواد الشاملة الآن 63%. وتلقى 23% تعليمهم الخاص، و13% في مدارس انتقائية.

يذكر ان حوالي 7% من الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة يتلقون تعليمًا خاصًا خارجيًا.

مستوى جامعي

وعلى المستوى الجامعي، التحق 20% من أعضاء البرلمان بأكسفورد أو كامبريدج على المستوى الجامعي، بينما التحق 35% آخرين بجامعات مجموعة راسل الأخرى.

وذهب جميع أعضاء الحكومة الجديدة باستثناء اثنين إلى المدارس الحكومية - مع اثنتان - ليزا ناندي ولوسي باول - التحقتا بنفس المدرسة الثانوية في جنوب مانشستر.

ومن بين أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 25، 40٪ هم من خريجي جامعتي أوكسفورد وكامبريدج، على الرغم من أن نائبة الزعيم أنجيلا راينر هي واحدة من 10٪ من أعضاء البرلمان الذين لم يلتحقوا بالجامعة مطلقًا كطالب جامعي.

وافدون بخلفيات مهمة

كما يضم العدد الجديد من أعضاء البرلمان العديد من الوافدين الجدد ذوي الخلفيات البارزة، إذ أصبحت بات كولين - عضو البرلمان الجديد عن الشين فين - أمينًا عامًا للكلية الملكية للتمريض لمدة ثلاث سنوات. ومن حزب إصلاح المملكة المتحدة كان روبرت لوي رئيسًا سابقًا لنادي ساوثهامبتون.

وكانت راشيل تايلور من حزب العمال محكمة في بطولة ويمبلدون. وفي الوقت نفسه، فإن روز سافاج، من حزب الديمقراطيين الأحرار، هي المرأة الوحيدة التي قامت بالتجديف منفردة عبر المحيط الأطلسي والهندي والمحيط الهادئ.

ولد في القرن الـ21

وسيكون أكبر أعضاء البرلمان هذه المرة هو المحافظ السير روجر غيل البالغ من العمر 80 عاما، والذي ولد في ذروة الحرب العالمية الثانية. أما الأصغر هو سام كارلينغ، الذي ولد عام 2002.

وكان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا - وهو النائب الجديد عن شمال غرب كامبريدجشير - طفلًا صغيرًا عندما تم انتخاب خصمه المحافظ المهزوم، شايليش فارما، نائبًا لأول مرة.

ومع ذلك، اكتسب كارلينغ بالفعل خبرة سياسية بصفته عضوًا في مجلس مدينة كامبريدج، وكناشط ضد تلوث الأنهار. ويقول: "أنا متحمس للغاية بالطبع، وأدرك تمامًا المسؤولية التي وضعها الناس عليّ، وأنا ممتن للغاية".

وسيأخذ مكانه على مقاعد الحكومة إلى جانب العديد من نواب حزب العمال في العشرينات من العمر، بما في ذلك النائب الجديد عن كيترينغ والمتزلجة على الجليد روزي رايتنغ، 26 عامًا، وجوش دين، البالغ من العمر 24 عامًا، النائب الجديد عن هيرتفورد وستورتفورد.

