إيلاف من لندن: قررت الحكومة العمالية البريطانية الجديدة، تحويل عشرات الملايين من خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لرواندا إلى قيادة أمن الحدود الجديدة.

وفي خططها لمعالجة الهجرة غير الشرعية، قررت حكومة السير كير ستارمر إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود (BSC)، وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أيضًا عن مراجعة للأموال المرسلة إلى كيغالي، حيث تبحث إدارة حزب العمال عن طرق لتوفير أو استرداد الأموال التي تم الالتزام بها في عهد المحافظين.

وتعتزم الوزيرة كوبر إثارة قضية الهجرة غير الشرعية مع زملائها الأوروبيين في قمة الجماعة السياسية الأوروبية في 18 يوليو/تموز.

وعد سابق

قبل الانتخابات العامة، كان السير كير ستارمر قال إن حزبه يريد إرسال حوالي 75 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى مخطط انشاء قوة امن حدودية جديدة باموال برنامج الترحيل الرواندي الملغي.

ووصف رئيس الوزراء خطط عهد حزب المحافظين لإرسال طالبي اللجوء إلى أفريقيا بأنها "ميتة ودفنت" في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع.

ومع ذلك، فمن المفهوم أن حزب العمال لم يتواصل مع كيغالي لمناقشة سبل المضي قدمًا، حيث وعدت حكومة المملكة المتحدة المحافظة السابقة بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لإرسال المهاجرين إلى رواندا.