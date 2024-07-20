إيلاف من لندن: أثار السياسيون في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن الضرر الرقمي الذي تسببه وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب.

وهناك رغبة في إطلاق تحقيق ودراسة على مستوى الكتلة الأوروبية عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والعقلية للشباب، وتضع رئيسة المفوضية الأوروبية عينها على معالجةإدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتسلط والتنمر عبر الإنترنت الذي يؤثر على الشباب، مع تزايد المخاوف بشأن تأثيرات الصحة العقلية لتطبيقات مثل تيك توك وانستغرام.

ووفقاً لتقرير "بوليتيكو" قالت أورسولا فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في خطاب ألقته في ستراسبورغ، قبل التصويت الذي شهد انتخابها لولاية ثانية: "إن قلبي ينزف عندما أقرأ عن الشباب الذين يؤذون أنفسهم أو حتى ينهون حياتهم بسبب الانتهاكات عبر الإنترنت". وتعهدت بـمعالجة وباء التنمر عبر الإنترنت واتخاذ إجراءات ضد التصاميم المسببة للإدمان لبعض المنصات، مما يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي والوقت المفرط أمام الشاشات لعبت دورها في أزمة الصحة النفسية والذهنية الأوسع.

خطط للحد من استخدام السوشيال ميديا

وتأتي مناشدات فون دير لاين في الوقت الذي يتعامل فيه السياسيون في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة مع تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت على أدمغة الأطفال، تقدم دول مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا وغيرها قواعد جديدة للحد من وصول الأطفال إلى الأجهزة الرقمية.

وفي المبادئ التوجيهية السياسية التي صدرت قبل خطابها، وعدت فون دير لاين بإجراء "أول تحقيق على مستوى أوروبا" حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب - لكنها لم تصل إلى حد اقتراح إجراء تشريعي محدد.

أم لسبعة أطفال

فون دير لاين أم لسبعة أطفال، ووزيرة سابقة لشؤون الأسرة والشباب في ألمانيا وطبيبة، وهي تشعر بقوة شديدة تجاه هذه القضية على المستوى الشخصي، حسبما قال شخص مقرب منها.

وقد دفعت المفوضية الأوروبية تحت قيادتها بالفعل إلى إقرار قانون وسائل الإعلام الاجتماعية الأكثر تأثيرا في العالم الغربي، وهو قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يجبر المنصات على تحسين المحتوى وجعله أكثر اعتدالاً.

كما طُلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة اقتراح خطط ملموسة للحد من المخاطر التي يتعرض لها القُصّر مثل التنمر عبر الإنترنت أو الوصول إلى محتوى غير لائق مثل العنف أو الإباحية.

بدأت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا العام في تطبيق قانون DSA، وفتحت تحقيقات في تيك توك وكذلك فيسبوك، وانستغرام بشأن خوارزميات الإدمان المزعومة، والتي قد يكون لها تأثير على الصحة العقلية للمراهقين.

وقد أوقفت تيك توك في أواخر نيسان (أبريل) خاصية المكافأة لإبقاء الأشخاص منخرطين في تطبيقها بعد أن هددت المفوضية بحظرها بموجب DSA.

يمكن أن تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 % من إيراداتها السنوية العالمية بسبب ارتكاب مخالفات خطيرة، لكن فون دير لاين واجهت أيضًا ضغوطًا متزايدة من حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين لإظهار أن كتاب القواعد ومنفذيه صارمون وسريعون بما يكفي لحماية الأطفال عبر الإنترنت.

وقال النقاد إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اقتراح قواعد جديدة لمواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصميمات المسببة للإدمان مثل التشغيل التلقائي والتصفح اللانهائي الذي يخدع الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، للبقاء على المنصات لفترة أطول.

قوانين لما هم أقل من 15 عاماً

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن قانون الخدمات الرقمية أثبت حتى الآن أنه "غير كاف" للوقوف في وجه المنصات، في حين طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا فكرة فرض قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن وقت الشاشة للقاصرين والأغلبية الرقمية في سن 15 عامًا.