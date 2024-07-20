إيلاف من بيروت: أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وفي صفحته على منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله".

وتابع :"ما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة، والشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض".

بيان الجيش الاسرائيلي

من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن تنفيذ مقاتلاته هجوما على اليمن، فقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة اليمينة، وقال الجيش في بيانه أن الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات على إسرائيل في الأشهر الأخيرة، آخرها هجوما بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.