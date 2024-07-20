إيلاف من بيروت: تشهد اليمن سلسلة غارات جوية اسرائيلية، وذلك رداً على هجوم بمسيرة حوثية على مدينة تل أبيب في إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي لوسائل إعلام اسرائيلية، وكذلك شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية إن الضربات الاسرائيلية الموجهة صوب اليمن انطلقت من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين (اليوم السبت).

وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن إسرائيل نفذت الهجوم في اليمن، وربطت وسائل إعلام إسرائيلية الغارات على الحديدة بالهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.

وقالت قناة اليمن الفضائية، إن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة، ما أسفر عن اشتعال حريق ضخم فيه.

يذكر أن الهجوم الاسرائيلي المباشر على اليمن، يعد وجهاً جديداً للصراع الإيراني الاسرائيلي وهو صراع ساحته بعض دول المنطقة العربية، وعلى رأسها لبنان وسوريا واليمن، حيث تتواجد بهذه الدول ميليشيات تابعة لإيران، تتسبب في جر هذه الدول إلى مواجهات دامية مع اسرائيل.