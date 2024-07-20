إيلاف من تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن من أجل إرسال رسالة بعد أن قتلوا مواطنا إسرائيليا في غارة بطائرة بدون طيار في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال غالانت في بيان نقلته "تايمز أوف اسرائيل": "إن الحريق المشتعل حاليا في الحديدة، يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأهميته واضحة، لقد هاجمنا الحوثيون أكثر من 200 مرة، في المرة الأولى التي ألحقوا فيها الضرر بمواطن إسرائيلي، ضربناه. وسنفعل ذلك في أي مكان قد يكون ذلك مطلوبا فيه".

المتمردون اليمنيون المدعومين من إيران كانوا قد أطلقوا أكثر من 200 طائرة بدون طيار وصواريخ كروز على إسرائيل منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا للجيش الاسرائيلي، اعترضت القوات الأمريكية معظمها، وفي عدد قليل من الحالات، بواسطة طائرات مقاتلة إسرائيلية وطائرات جوية برية، وأنظمة الدفاع.