إيلاف من لندن: أصبح جيمس كليفرلي أول عضو برلماني من حزب المحافظين البريطاني الذي هزم في الانتخابات الأخيرة يعلن ترشحه لمنصب الزعيم القادم للحزب، خلفا لريشي سوناك.

وكشف وزير داخلية الظل، الذي شغل عددًا من المناصب العليا في الحكومة، عن قراره في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كليفرلي إن المحافظين بحاجة إلى "إعادة ترسيخ سمعتنا كحزب يساعد، في الحكومة، على تنمية الاقتصاد، ويساعد الناس على تحقيق أهدافهم وأحلامهم وتطلعاتهم".

وقال رئيس حزب المحافظين السابق البالغ من العمر 54 عاما إنه عندما كان وزيرا للخارجية "تصدى لأعدائنا في جميع أنحاء العالم وساعدت في الدفاع عن أصدقائنا".

وأضاف: "عندما كنت وزيراً للداخلية، أدركت مدى أهمية السيطرة على منافذ الهجرة واتخذت الإجراء الذي أدى إلى انخفاض أرقام الهجرة غير الشرعية".

استعادة الثقة

وقال كليفرلي في مقال كتبه لصحيفة التلغراف: "نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف الثقة في أن قيمنا الأساسية يتقاسمها الشعب البريطاني وتقدم عرضًا للوحدة والأمن والازدهار".

واضاف: "يجب أن نتخلى عن الاقتتال الداخلي ونكون مستعدين للتنفيذ عندما تأتي الفرصة التالية. وهذا سيتطلب التفاني والانضباط والتركيز."

وقال أيضًا "يجب علينا إعادة التواصل ... مع الناخبين" بعد "فقدان ثقتهم" في الانتخابات العامة الأخيرة".

وسيتم الإعلان عن بديل ريشي سوناك كزعيم لحزب المحافظين في 2 نوفمبر المقبل. وقال الحزب إن رئيس الوزراء السابق، الذي قاد حزب المحافظين لأسوأ هزيمة لهم على الإطلاق في 4 يوليو، سيظل قائما بأعمال الزعيم حتى ذلك التاريخ.

باب الترشيح

وسيتم فتح الترشيحات لخلافة السيد سوناك يوم غد الأربعاء الساعة 7 مساءً وستغلق الساعة 2.30 ظهرًا يوم الاثنين.

وبعد الاجتماعات بين مجلس حزب المحافظين ولجنة 1922 من النواب الخلفيين، تقرر أن المرشحين سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 10 نواب - مقترح، ومعاون وثمانية مرشحين للمضي قدماً في الاقتراع.

وبعد ذلك، سيتم تضييق نطاق أعضاء البرلمان المحافظين إلى أربعة مرشحين، الذين سيعرضون ترشحهم على أعضاء الحزب في مؤتمر المحافظين هذا الخريف.

منافسة منتظرة

وسيتم بعد ذلك تقليص المرشحين الأربعة إلى المرشحين النهائيين، مع اختيار الفائز من قبل أعضاء الحزب.

كما أثار عدد من أعضاء البرلمان المحافظين ضجة حول الترشح لانتخابات القيادة، بما في ذلك وزير العمل والمعاشات السابق ميل سترايد.

ومن المرجح أن يتنافس سترايد مع زملائه، بمن فيهم وزير الإسكان في حكومة الظل كيمي بادينوش، ووزير أمن الظل توم توجندهات.

ومن بين الآخرين الذين من المتوقع أن ينضم إلى حلبة السباق، وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، وسلفها بريتي باتيل، ووزير الهجرة السابق روبرت جينريك.

ويحظى توجندهات بتقدير كبير بين مجموعة "أمة واحدة" التي تضم نواب حزب المحافظين المعتدلين، في حين يُنظر إلى كليفرلي أيضاً في دوائر المحافظين المعتدلة باعتباره مرشحاً قادراً على توحيد الحزب.

وسوف يتنافس كل من السيدة باتيل والسيدة برافرمان والسيد جينريك على تصويت من هم على يمين الحزب.

واستبعد جيريمي هانت، وزير الخزانة في حكومة الظل، الترشح لزعامة الحزب على الرغم من صده تحدي الديمقراطيين الليبراليين في دائرته الانتخابية غودالمينغ وآش في الانتخابات الأخيرة.