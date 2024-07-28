إيلاف من القاهرة: في عام 2019 أطلق الداعية الموريتاني محمد حسن ولد الددو، فتوى غريبة أثارت جدلاً، حينما أحل التركي فقط دون سواه، بل قال إن الدجاج المصري "حرام".

وبعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على هذه الفتوى المثيرة للجدل والتي لم يستعوبها كل من سمع بها في حينه، كشف وزير الإعلام الموريتاني السابق الكاتب محمد ولد أمين، خلال استضافته ببرنامج" سجال" المذاع عبر قناة " العربية عن سر تلك الفتوى، وقال": إن ولد الددو أباح تناول الدجاج التركي وحرم جميع الدجاج بما فيه الدجاج المصري لكونه يعمل بتجارة الدجاج مع تركيا".

وأكد الكاتب الموريتاني أن الداعية يرتبط باستثمار في تجارة الدواجن مع تركيا، لذلك ينحاز لصالح الدجاج التركي، ويحرم الدجاج المستورد من بلدان أخرى.

وبرر الداعية الموريتاني محمد حسن ولد الددو في فيديو سابق فتواه بأن الذبائح التي تستورد من أوروبا لم تذبح بشرع الله، لأن الشركات المنتجة لها تجارية محضة لا علاقة لها بالدين، ولذلك تعد حرامًا.

وزعم أن الذبائح في تركيا تنحر على أيدي مسلمين يستخدمون مذكيات طاهرة، على حد وصفه، منتقدًا مذكيات الدجاح التي تنتج في أوروبا، ولكنه لم يوضح لماذا قام بتحريم الدجاج المصري، إلا أن الهدف في جميع الأحوال كان يتمثل في التشجيع على تناول الدجاج التركي فقط.