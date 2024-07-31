إيلاف من دبي: أصدرت محكمة أميركية قراراً يقضي بإنفاذ حكم بتعويض مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بمبلغ 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، في قضية الاستيلاء غير القانوني على امتياز "دي بي ورلد" لإدارة محطة حاويات على البحر الأحمر، وفق ما نقلت "ميدار.نت".

وتعهدت "دي بي ورلد" بمواصلة معركتها القانونية حتى استرجاع امتياز الميناء في جيبوتي أو الحصول على تعويض كامل عن استثماراتها المفقودة. وقد منحت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا موافقتها على الالتماس لتأكيد الحكم الجزئي الصادر في عام 2022 لصالح "دي بي ورلد".

وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية لطلب إنفاذ حكم جزئي ثالث بالتعويض صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن امتياز محطة حاويات دوراليه.

استيلاء تعسفي

تم الاستيلاء على محطة حاويات "دوراليه" بشكل تعسفي في شباط (فبراير) 2018 من قبل السلطات المحلية في جيبوتي، التي ادعت أن الاتفاقية كانت تميل لصالح "دي بي ورلد" بشكل غير منصف. رفض القضاة والمحكمون في المحكمة العليا في إنجلترا ومحكمة لندن للتحكيم الدولي هذه الادعاءات. أنشأت "دي بي ورلد" وشغّلت محطة الحاويات في جيبوتي بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وفي وقت إنشائها، كانت المحطة تعتبر الأكثر تطوراً على الساحل الشرقي لإفريقيا، حيث مكّنت حركة شحن البضائع داخل البلاد وخارجها بأمان وكفاءة عالية.

تعتبر محطة الحاويات المصدر الرئيسي للدخل في جيبوتي من خلال توظيفها لآلاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعلها أكبر جهة توظيف في البلاد. خلال تشغيلها، نجحت المحطة في تحقيق الأرباح سنوياً.

تعويضات ضخمة

نتيجة للاستيلاء غير القانوني على محطة الحاويات، بدأت "دي بي ورلد" سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية في عدد من الولايات القضائية، والتي حكمت جميعها لصالح "دي بي ورلد". حتى الآن، تصل قيمة أحكام التعويضات الممنوحة لها إلى ما يقارب 700 مليون دولار مقابل الأرباح الضائعة وانتهاكات الحصرية ورسوم الإدارة. في حالة المصادرة التامة، ستتجاوز مطالبات "دي بي ورلد" مليار دولار أميركي إضافية.

ازدراء سيادة القانون

ونقلت "الإمارات اليوم" عن المتحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية قوله إنه "لطالما أظهرت السلطات في جيبوتي، وبشكل متكرر، ازدراءها التام لسيادة القانون ومعايير العمل الصحيحة، وعدم احترامها للاتفاقيات القانونية. وتعد هذه التصرفات تحذيراً للمستثمرين في جميع أنحاء العالم؛ حيث ينبغي عليهم إعادة النظر لتقييم سلامة أعمالهم الحالية في جيبوتي، والقيمة المستقبلية لأي استثمارات جديدة. نحن ببساطة نعتبر أن التعامل مع حكومة جيبوتي أمر سلبي للأعمال التجارية".

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل في أفريقيا منذ 20 عاماً، وتستثمر في البنية التحتية الحيوية لتمكين تدفق الحركة التجارية. توظف المجموعة أكثر من 27,000 شخص في 48 دولة، بإجمالي قدرة مناولة للحاويات تزيد عن 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، في أرض الصومال والسنغال وأنجولا وموزمبيق.